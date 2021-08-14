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Несчастливый? Лунин выбрал себе номер на сезон

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Украинец внесен в заявку "Реала"

Несчастливый? Лунин выбрал себе номер на сезон

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" опубликовал заявку на сезон Ла Лиги 2021/2022. Украинец Андрей Лунин выбрал себе 13-ку на спине.

Голкипер решил не менять игровой номер, который у него был в прошлом сезоне. Также под этой цифрой он был заявлен за "Вальядолид". В целом он провел три матча с цифрой 13 на футболке.

Напомним, что в прошлом сезоне Лунин был дублером основного голкипера "Реала" Тибо Куртуа. В дальнейшем его роль пока не меняется. Сам Андрей захотел остаться в Мадриде.

Контракт Лунина с клубом действителен до 2024-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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