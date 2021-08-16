Украинец забил в матче чемпионата Венгрии, поединок приостановили из-за погодных условий
Судьбу матча лига определит позже
Фото: facebook.com/PFLAhu
Украинский полузащитник "Академии Пушкаша" Артем Фаворов забил в матче 3-го тура чемпионата Венгрии против "Залаэгерсега".
На 54-й минуте он сравнял счет во встрече. Игра была приостановлена на 69-й минуте при счете 2:1 в пользу команды Артема. Причина - погодные условия, гроза.
Отмечается, что руководство лиги примет решение о доигрывании поединка позже.
К слову, в прошлом сезоне Фаворов на правах аренды выступал за "Залаэгерсег".
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