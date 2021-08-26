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Коваленко работает в общей группе Специи

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Украинец может дебютировать в матче с Лацио

Коваленко работает в общей группе Специи

Фото: facebook.com/SpeziaCalcio

Новина українською

"Специя" готовится к матчу 2-го тура Серии А против "Лацио".

Как сообщает официальный сайт клуба, в общей группе работает и украинский полузащитник Виктор Коваленко.

Напомним, что украинец пропускал матч 1-го тура против "Кальяри" из-за переутомления.

Напомним, что матч "Лацио" - "Специя" состоится в субботу 28 августа.

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В статье: Виктор Коваленко Специя
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