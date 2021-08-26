Коваленко работает в общей группе Специи
Украинец может дебютировать в матче с Лацио
Фото: facebook.com/SpeziaCalcio
"
Как сообщает официальный сайт клуба, в общей группе работает и украинский полузащитник Виктор Коваленко.
Напомним, что украинец пропускал матч 1-го тура против "Кальяри" из-за переутомления.
Напомним, что матч "Лацио" - "Специя" состоится в субботу 28 августа.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Официальный сайт Специи
Популярное сейчас
- Динамо и Шахтеру – приготовиться. АУДИО онлайн трансляция жеребьевки группового этапа ЛЧ
- Не нужны Луческу? Двое игроков Динамо отсутствовали на командном фото для УЕФА
- СМИ назвали потенциального тренера Львова
- Вернидуб: Я самый счастливый человек. Моя мечта сыграть в Лиге чемпионов сбылась
- Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО
- Как живет и сколько зарабатывает Яремчук в Лиссабоне - ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...