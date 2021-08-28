Малиновский выходит в старте Аталанты, а Коваленко - в запасе Специи
Украинцы могут проявить себя сегодня
Фото: twitter.com/Atalanta_BC
Сегодня в 19:30 состоится матч 2-го тура Серии А, в котором "Аталанта" Руслана Малиновского встретится с "Болоньей". Украинец выйдет на поле со стартового свистка.
Паралельно с этим поединком "Лацио" примет в Риме "Специю" Виктора Коваленко. Воспитанник "Шахтера" остался на лавке запасных.
Напомним, недавно украинец дебютировал за "Специю" в Кубке Италии.
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
28.08.2021 в 19:52
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