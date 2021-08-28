  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Малиновский выходит в старте Аталанты, а Коваленко - в запасе Специи
В тренде

Малиновский выходит в старте Аталанты, а Коваленко - в запасе Специи

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Украинцы могут проявить себя сегодня

Малиновский выходит в старте Аталанты, а Коваленко - в запасе Специи

Фото: twitter.com/Atalanta_BC

Новина українською

Сегодня в 19:30 состоится матч 2-го тура Серии А, в котором "Аталанта" Руслана Малиновского встретится с "Болоньей". Украинец выйдет на поле со стартового свистка.

Паралельно с этим поединком "Лацио" примет в Риме "Специю" Виктора Коваленко. Воспитанник "Шахтера" остался на лавке запасных.

Напомним, недавно украинец дебютировал за "Специю" в Кубке Италии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Виктор Коваленко Специя
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
28.08.2021 в 20:35
Не дарма від УЕФА отримав титул "лавочник року".
Ответить
+1
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.08.2021 в 19:23
Спеціаліст Коваленко навіть у складі Спеції сидить на банці
Ответить
0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
28.08.2021 в 19:52
Ну хоч хтось з українських футболістів демонструє стабільність.
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...