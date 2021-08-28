Малиновский выходит в старте Аталанты, а Коваленко - в запасе Специи

Сегодня в 19:30 состоится матч 2-го тура Серии А, в котором "Аталанта" Руслана Малиновского встретится с "Болоньей". Украинец выйдет на поле со стартового свистка.

Паралельно с этим поединком "Лацио" примет в Риме "Специю" Виктора Коваленко. Воспитанник "Шахтера" остался на лавке запасных.

Напомним, недавно украинец дебютировал за "Специю" в Кубке Италии.