Зозуля - второй лучший игрок Фуэнлабрады в матче с Сарагосой

Статистический портал SofaScore оценил действия игроков 5-го тура Сегунды "Фуэнлабрада" – "Сарагоса" (1:1).

Украинский нападающий хозяев Роман Зозуля получил вторую лучшую оценку в составе своей команды – 7,3. Выше только у защитника Адриана Диегеса – 7,8, он же стал лучшим игроком матча.

31-летний украинец вышел в стартовом составе и провел на поле 85 минут. За это время Роман выполнил результативную передачу, нанес 4 удара по воротам (1 в створ, 2 мимо и 1 заблокированный), 26 раз коснулся мяча, отдал 9 точных передач из 16 (56%), в том числе 1 ключевую, создал 1 голевой момент и выиграл 7 верховых дуэлей из 14.

Отметим, что Зозуля оформил ассист второй тур подряд.

Скриншот: SofaScore