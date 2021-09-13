  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зозуля - второй лучший игрок Фуэнлабрады в матче с Сарагосой
В тренде

Зозуля - второй лучший игрок Фуэнлабрады в матче с Сарагосой

Наши за границей
Обновлено
(2 голосов)

По версии статистического портала

Зозуля - второй лучший игрок Фуэнлабрады в матче с Сарагосой

Фото: albacetebalompie.es

Новина українською

Статистический портал SofaScore оценил действия игроков 5-го тура Сегунды "Фуэнлабрада" – "Сарагоса" (1:1).

Украинский нападающий хозяев Роман Зозуля получил вторую лучшую оценку в составе своей команды – 7,3. Выше только у защитника Адриана Диегеса – 7,8, он же стал лучшим игроком матча.

31-летний украинец вышел в стартовом составе и провел на поле 85 минут. За это время Роман выполнил результативную передачу, нанес 4 удара по воротам (1 в створ, 2 мимо и 1 заблокированный), 26 раз коснулся мяча, отдал 9 точных передач из 16 (56%), в том числе 1 ключевую, создал 1 голевой момент и выиграл 7 верховых дуэлей из 14.

Отметим, что Зозуля оформил ассист второй тур подряд.

Зозуля - второй лучший игрок Фуэнлабрады в матче с Сарагосой - изображение 1

Скриншот: SofaScore

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Зозуля Сарагоса (Испания) Фуэнлабрада
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
SofaScore  

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Alle Garage (Харьков)
13.09.2021 в 12:29
Интересно, для кого все эти новости про Зозюлю? Он играет в какой-то днищенской испанской глубинке, которая по transfermakt стоит как наши заурядные украинские клубы. Не много ли чести для лысого?
Ответить
0
-1
Prach13 (Дрогобич)
13.09.2021 в 12:43
Не такому дну як ти писати про Зозулю!
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...