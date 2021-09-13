Зозуля - второй лучший игрок Фуэнлабрады в матче с Сарагосой
По версии статистического портала
Фото: albacetebalompie.es
Статистический портал SofaScore оценил действия игроков 5-го тура Сегунды "Фуэнлабрада" – "Сарагоса" (1:1).
Украинский нападающий хозяев Роман Зозуля получил вторую лучшую оценку в составе своей команды – 7,3. Выше только у защитника Адриана Диегеса – 7,8, он же стал лучшим игроком матча.
31-летний украинец вышел в стартовом составе и провел на поле 85 минут. За это время Роман выполнил результативную передачу, нанес 4 удара по воротам (1 в створ, 2 мимо и 1 заблокированный), 26 раз коснулся мяча, отдал 9 точных передач из 16 (56%), в том числе 1 ключевую, создал 1 голевой момент и выиграл 7 верховых дуэлей из 14.
Отметим, что Зозуля оформил ассист второй тур подряд.
Скриншот: SofaScore
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