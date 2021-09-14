Малиновский выйдет в старте Аталанты на матч ЛЧ с Вильярреалом
Украинец снова в обойме Гасперини
Atalanta B.C.
Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский примет участие в выездном матче 1-го тура Лиги чемпионов против Вильярреала.
Руслан выйдет в стартовом составе своей команды.
Напомним, что поединок начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет
Также отметим, что в нынешнем сезоне Руслан провел 3 матча в составе Аталанты, результативными действиями не отмечался.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Эффектная жена конкурента Яремчука по нападению Бенфики. ФОТО
- Луческу: Динамо не считает себя фаворитом группы Лиги чемпионов
- Ули Хенесс: Барса фактически разорена! В Германии ее бы уже обанкротили
- Стал известен рейтинг Александра Зинченко в FIFA 22
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО
Новости по теме
- 19:53 Прогнозы на футбол Старт для Малиновского. Вильярреал - Аталанта. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 14 сентября 2021
- 08:46 Украинские Малиновский провел почти целый второй тайм в игре с Фиорентиной и стал лучшим игроком Аталанты
- 16:05 Зарубежные Футбольный десерт. Какие интриги остались в чемпионатах “большой пятерки”
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...