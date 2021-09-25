Яремчук попал в стартовый состав Бенфики на матч с Викторией Гимарайнш
Украинец имеет возможность проявить себя
Сегодня в 7-м туре Лиги Сагриш лиссабонская "Бенфика" сыграет на выезде с ФК "Виктория Гимарайнш".
Украинский форвард Роман Яремчук попал в стартовый состав "орлов" на матч. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.
Бенфика: Влаходимос, Вертонген, Отаменди, Вериссимо, Гримальдо, Вайгль, Марио, Лазаро, Нуньес, Яремчук, Силва.
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