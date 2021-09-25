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Яремчук попал в стартовый состав Бенфики на матч с Викторией Гимарайнш

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Украинец имеет возможность проявить себя

Яремчук попал в стартовый состав Бенфики на матч с Викторией Гимарайнш

Новина українською

Сегодня в 7-м туре Лиги Сагриш лиссабонская "Бенфика" сыграет на выезде с ФК "Виктория Гимарайнш".

Украинский форвард Роман Яремчук попал в стартовый состав "орлов" на матч. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Бенфика: Влаходимос, Вертонген, Отаменди, Вериссимо, Гримальдо, Вайгль, Марио, Лазаро, Нуньес, Яремчук, Силва.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Виктория Гимарайнш
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