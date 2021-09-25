Харатин забил за Легию, но команда проиграла дома
Второй мяч украинского хавбека за "Легию"
Фото: legia.com
В матче 9-го тура польской Экстракласса "Легия" дома проиграла "Ракуву" со счетом 2:3.
Второй гол хозяев поля в этом поединке на свой счет записал полузащитник Игорь Харатин - украинский хавбек поразил ворота соперника на 70-й минуте встречи.
В текущем сезоне во всех турнирах 26-летний игрок принял участие в 14 матчах, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 2 ассиста.
Видео гола Харатина
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