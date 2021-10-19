Мищенко: Сейчас зарплаты в России в раз тридцать больше, чем в Украине, в Амкаре я зарабатывал $30 000

Украинский экс-игрок донецкого Металлурга, Ворсклы и ряда других клубов Олег Мищенко рассказал о том, что его побудило в 2016 году перейти в российский Амкар.

- В 2016-м году ты перешел в российский Амкар. Поймал много хейта?

- Если честно, негатива было много, но я не уделял этому внимания. По крайней мере никто никогда, когда меня видел вживую, не обижал. Диванные смельчаки могли написать, а в лицо никто ничего не говорил.

- Сейчас жалеешь об этом переходе?

- Нет. Может, жалел бы потому, что у меня параллельно было предложение от Панатинаикоса. Тогда был неплохой этап в моей карьере. Появились варианты или с этим греческим клубом, или с Тереком, Уралом и уже потом Амкаром.

Я выбрал Амкар и люблю этот клуб всем сердцем. Он мне подарил много друзей, с которыми я общаюсь до сих пор, на связи 24/7. Я три-четыре года назад оттуда уехал, а мы не потеряли связь. Поздравляем друг друга с праздниками, общаемся. Благодаря Амкару, у меня появились даже не надежные друзья, а братья. Поэтому я не жалею.

- Футболисты дальше переходят из Украины в Россию. Твое мнение: это правильно или нет?

- Две стороны медали. Если смотреть чисто на политику, на ситуацию с войной, то это неправильно. Но давайте опять же...

С 1 января этого года сколько тысяч людей из Украины переехали и получили российское гражданство? Их очень много, нереально просто, не помню точной цифры, поэтому не хочу говорить и обманывать. Это не спортсмены. Почему о них никто не говорит? То, что у них чемпионат даже не на пять, а на десять голов сильнее, чем наш - это факт. То, что наша сборная сильнее, чем их - это тоже факт. Тот чемпионат, который был у нас с 2010 по 2016 год, был намного сильнее российского. Но сейчас Россия впереди Украины на лет десять в развитии футбола. Когда такого не было, мы были сильнее и имели качественных футболистов.

Я понимаю и поддерживаю Иванисеню в том, что он перешел в Крылья Советов. Он очень хороший игрок, я с ним был в Мариуполе и помню. То, что он закрыл себе пока сборную, это факт. Пока что. Никто не знает, что будет завтра. Он хочет, расти как футболист, прогрессировать и играть в сильном чемпионате, и в этом он прав. Поверьте, футбольная карьера не столь длинная. Я никогда не думал, что в 28 или 29 лет закончу с футболом. Надо успеть что-то заработать, отложить, купить.

Сейчас зарплаты в России в раз тридцать больше, чем в Украине. В Амкаре я зарабатывал больше, чем в украинских клубах. 30 000 долларов в месяц.

Когда-то в Ворскле тоже были хорошие зарплаты, 20-30 тысяч долларов. Когда был жив, Царство Небесное, Олег Бабаев, платили солидные деньги. Но то, что есть в Украине сейчас, не сравняется с условиями, которые предлагают в России.

- Какое твое отношение к России?

- Нейтральное. У меня нет ни негатива, ни позитива. У меня там друзья. А сама страна ‒ мне не интересно говорить о ней, если честно. В каждой нации есть адекватные люди, а есть неадекватные. Сейчас идут военные действия с Россией, поэтому говорить что-то хорошее или плохое я не буду. Это политическая ситуация, и туда я лезть точно не хочу.

- Спорт вне политики или нет?

- Я считаю, что на сто процентов спорт вне политики.