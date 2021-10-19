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Модрич: Понимаю, насколько сложно Лунину без игровой практики

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Лука высказал комплименты украинскому киперу

Модрич: Понимаю, насколько сложно Лунину без игровой практики

instagram.com/lunin_andrey

Новина українською

Полузащитник "Реала" Лука Модрич высказался о украинском вратаре команды Андрее Лунине.

"Лунин – отличный парень. Очень работящий. Он очень много работает на тренировках. Знаю только несколько примеров, чтобы футболисты так много работали над собой. Понимаю, насколько ему сложно. У него нет игровой практики, не чувствует ритм игры.

Смотря на работу, которую он проводит, надеюсь, у него будет шанс, и он его использует", – сказал Модрич.

Напомним, что Лунин за свою кареру в "Реале" сыграл только один официальный матч, в котором 20 января 2021-го года в Кубке Испании "Реал" проиграл "Алькояно" 1:2.

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В статье: Лука Модрич Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Бомбардир

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