Модрич: Понимаю, насколько сложно Лунину без игровой практики

Полузащитник " Реала " Лука Модрич высказался о украинском вратаре команды Андрее Лунине.

"Лунин – отличный парень. Очень работящий. Он очень много работает на тренировках. Знаю только несколько примеров, чтобы футболисты так много работали над собой. Понимаю, насколько ему сложно. У него нет игровой практики, не чувствует ритм игры.

Смотря на работу, которую он проводит, надеюсь, у него будет шанс, и он его использует", – сказал Модрич.