Гол Гречишкина помог своей команде вырвать победу в чемпионате Турции
Для украинца это был дебютный мяч
Фото: facebook.com/genclerbirligisk
В матче 10-го тура чемпионата Турции "Коджаэлиспор" на своем поле принимал "Генчлербирлиги".
В составе гостей с первых минут появился украинский полузащитник Дмитрий Гречишкин. Украинец отыграл полный матч и отличился забитым мячем. Гол Гречишкина помог своей команде вырвать победу на 90+1 минуте встречи. Матч завершился со счетом 2:1.
Добавим, что для Дмитрий это дебютный гол. Всего 30-летний футболист отыграл за "Генчлербирлиги" 9 матчей.
Напомним, команда украинца идет шестой в чемпионате Турции, в активе клубе 16 очков.
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