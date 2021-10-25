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Гол Гречишкина помог своей команде вырвать победу в чемпионате Турции

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Для украинца это был дебютный мяч

Гол Гречишкина помог своей команде вырвать победу в чемпионате Турции

Фото: facebook.com/genclerbirligisk

Новина українською

В матче 10-го тура чемпионата Турции "Коджаэлиспор" на своем поле принимал "Генчлербирлиги".

В составе гостей с первых минут появился украинский полузащитник Дмитрий Гречишкин. Украинец отыграл полный матч и отличился забитым мячем. Гол Гречишкина помог своей команде вырвать победу на 90+1 минуте встречи. Матч завершился со счетом 2:1.

Добавим, что для Дмитрий это дебютный гол. Всего 30-летний футболист отыграл за "Генчлербирлиги" 9 матчей.

Напомним, команда украинца идет шестой в чемпионате Турции, в активе клубе 16 очков.

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В статье: Дмитрий Гречишкин Генчлербирлиги (Анкара)
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