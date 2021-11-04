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Ярмоленко не попал в заявку на матч ЛЕ с Генком. У него небольшое повреждение

Наши за границей
(1 голосов)

Лондонские СМИ пишут, что у Андрея ушиб

Ярмоленко не попал в заявку на матч ЛЕ с Генком. У него небольшое повреждение

Фото - ФК Вест Хем / автор неизвестен

Новина українською

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко не примет участие в выездном матче 4-го тура Лиги Европы против Генка.

Андрей не попал в заявку своей команды.

По информации лондонских СМИ, у Андрея небольшое повреждение – ушиб.

Напомним, что поединок начнется в 19:45.

Также отметим, что в нынешнем сезоне Андрей провел 12 матчей в составе Вест Хэма, результативными действиями не отмечался.

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В статье: Андрей Ярмоленко Генк Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (1)
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аалекс ( Крым)
04.11.2021 в 19:05
Оправдание для бедных. Не верит в него тренер и это основная причина.
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