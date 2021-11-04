Ярмоленко не попал в заявку на матч ЛЕ с Генком. У него небольшое повреждение
Лондонские СМИ пишут, что у Андрея ушиб
Фото - ФК Вест Хем / автор неизвестен
Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко не примет участие в выездном матче 4-го тура
Андрей не попал в заявку своей команды.
По информации лондонских СМИ, у Андрея небольшое повреждение – ушиб.
Напомним, что поединок начнется в 19:45.
Также отметим, что в нынешнем сезоне Андрей провел 12 матчей в составе Вест Хэма, результативными действиями не отмечался.
???? Our team tonight looks like this...— West Ham United (@WestHam) November 4, 2021
COME ON YOU IRONS! ⚒#GNKWHU #UEL pic.twitter.com/WTGEScHwFy
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Комментарии (1)
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аалекс ( Крым)
04.11.2021 в 19:05
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