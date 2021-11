Ярмоленко не попал в заявку на матч ЛЕ с Генком. У него небольшое повреждение

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко не примет участие в выездном матче 4-го тура Лиги Европы против Генка.

Андрей не попал в заявку своей команды.

По информации лондонских СМИ, у Андрея небольшое повреждение – ушиб.

Напомним, что поединок начнется в 19:45.

Также отметим, что в нынешнем сезоне Андрей провел 12 матчей в составе Вест Хэма, результативными действиями не отмечался.

???? Our team tonight looks like this...



COME ON YOU IRONS! ⚒#GNKWHU #UEL pic.twitter.com/WTGEScHwFy