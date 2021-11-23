Яремчук и Малиновский выйдут в старте своих команд на матчи ЛЧ
Бенфика сыграет с Барселоной, Аталанта - с Янг Бойз
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Сегодня в
В одном из них Барселона примет Бенфику. В составе гостей в стартовом составе выйдет украинский форвард Роман Яремчук.
Также в стартовые 11 попал и хавбек Аталанты Руслан Малиновский. Его команда сыграет в гостях с Янг Бойз.
Оба матча начнутся в 22:00.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- 0:1. Левандовский ударом через себя открывает счет в гостях против Динамо – Видео
- Пока помощником, но зато у кого! Марио Манджукич начал тренерскую карьеру
- Ули Хенесс выиграл ЧМ и создал современную Баварию, но попался на налогах. Его посадили в ту же тюрьму, что и Гитлера
- Дебют Шевченко. Дженоа – Рома. АУДИО онлайн трансляция матча 13-го тура Серии А
- Не могу назвать его мужчиной. Даша Савина высказалась про Дениса Попова
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ТолькоДНЕПР (Днепр)
23.11.2021 в 21:13
Ответить
0
0
download1 (huyersk)
23.11.2021 в 21:02
Ответить
0
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
23.11.2021 в 21:00
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...