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Яремчук и Малиновский выйдут в старте своих команд на матчи ЛЧ

Наши за границей
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(1 голосов)

Бенфика сыграет с Барселоной, Аталанта - с Янг Бойз

Яремчук и Малиновский выйдут в старте своих команд на матчи ЛЧ

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Сегодня в Лиге чемпионов проходят матчи 5-го тура.

В одном из них Барселона примет Бенфику. В составе гостей в стартовом составе выйдет украинский форвард Роман Яремчук.

Также в стартовые 11 попал и хавбек Аталанты Руслан Малиновский. Его команда сыграет в гостях с Янг Бойз.

Оба матча начнутся в 22:00.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Аталанта (Бергамо) Роман Яремчук Руслан Малиновский
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Комментарии (3)
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
23.11.2021 в 21:13
А чего снова подняли эту новость? Хорошо проплачено?
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download1 (huyersk)
23.11.2021 в 21:02
Краще їх подивитися ніж дк
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
23.11.2021 в 21:00
Очень важная новость!!!!
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