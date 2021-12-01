Ярмоленко остался в запасе Вест Хэма на матч с Брайтоном
Украинец снова в запасе
Сегодня в рамках 14-го тура АПЛ
Украинский вингер молотобойцев Андрей Ярмоленко в заявке на матч, но не попал в стартовый состав и начнет игру на скамейке запасных.
Напомним, что поединок начнется в 21:30.
Также отметим, что в нынешнем сезоне за лондонцев украинец сыграл 14 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.
Tonight's line-up ????⚒#WHUBHA | @betway pic.twitter.com/bkBhNFJRky— West Ham United (@WestHam) December 1, 2021
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