Ярмоленко остался в запасе Вест Хэма на матч с Брайтоном

Сегодня в рамках 14-го тура АПЛ Вест Хэм примет Брайтон.

Украинский вингер молотобойцев Андрей Ярмоленко в заявке на матч, но не попал в стартовый состав и начнет игру на скамейке запасных.

Напомним, что поединок начнется в 21:30.

Также отметим, что в нынешнем сезоне за лондонцев украинец сыграл 14 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.