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Ярмоленко остался в запасе Вест Хэма на матч с Брайтоном

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Украинец снова в запасе

Ярмоленко остался в запасе Вест Хэма на матч с Брайтоном

Новина українською

Сегодня в рамках 14-го тура АПЛ Вест Хэм примет Брайтон.

Украинский вингер молотобойцев Андрей Ярмоленко в заявке на матч, но не попал в стартовый состав и начнет игру на скамейке запасных.

Напомним, что поединок начнется в 21:30.

Также отметим, что в нынешнем сезоне за лондонцев украинец сыграл 14 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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