Ярмоленко – в запасе в лондонском дерби против Челси

В рамках лондонского дерби “Вест Хэм” примет “Челси” на “Олимпийском” в столице Англии. Этот матч 15 тура АПЛ украинский игрок Андрей Ярмоленко начнет со скамьи для запасных. Тренер Давид Мойес снова предпочел выпустить Боуэна.

???? Two changes from the boss. Here's how we line up today...



COME ON YOU IRONS! ⚒@betway | #WHUCHE pic.twitter.com/yZ1PI14WJK — West Ham United (@WestHam) December 4, 2021

Уже в 28-й раз вингер остался на скамье для запасных в матче Английской Премьер-лиги. В последний раз он выходил в старте 29 декабря прошлого года против “Саутгемптона”.

Если учесть другие турниры, то в этом сезоне Ярмоленко пять раз появлялся в основной одиннадцатке (дважды в Кубке лиги и трижды в Лиге Европы). В общем, в его активе пока один гол.

Поединок между “Вест Хэмом” и “Челси” начнется в 14:30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию встречи.