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Ярмоленко – в запасе в лондонском дерби против Челси

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(1 голосов)

28-й матч подряд в АПЛ

Ярмоленко – в запасе в лондонском дерби против Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках лондонского дерби “Вест Хэм” примет “Челси” на “Олимпийском” в столице Англии. Этот матч 15 тура АПЛ украинский игрок Андрей Ярмоленко начнет со скамьи для запасных. Тренер Давид Мойес снова предпочел выпустить Боуэна.

Уже в 28-й раз вингер остался на скамье для запасных в матче Английской Премьер-лиги. В последний раз он выходил в старте 29 декабря прошлого года против “Саутгемптона”.

Если учесть другие турниры, то в этом сезоне Ярмоленко пять раз появлялся в основной одиннадцатке (дважды в Кубке лиги и трижды в Лиге Европы). В общем, в его активе пока один гол.

Поединок между “Вест Хэмом” и “Челси” начнется в 14:30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию встречи.

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В статье: Андрей Ярмоленко Челси (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (1)
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Tom Valentine (Bolintci)
04.12.2021 в 15:50
И Боуэн оправдывает доверие тренера.
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