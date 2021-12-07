  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Малиновский: Я сильно вырос в Аталанте, многому научился за эти два года
В тренде

Малиновский: Я сильно вырос в Аталанте, многому научился за эти два года

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Украинский хавбек высказался перед матчем ЛЧ с Вильярреалом

Малиновский: Я сильно вырос в Аталанте, многому научился за эти два года

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский принял участие в предматчевой пресс-конференции перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов против "Вильярреала".

- Тренер всегда говорит мне бить не сильно, а точно. В матче с "Наполи" я забил красивый гол, но я хочу помогать команде, но дело не только в личных достижениях - для меня важно отдавать всего себя команде. Забивать из-за пределов штрафной непросто, но я не должен только забивать.

После матча с "Наполи" мы праздновали, но уже на следующий день начали думать об этом матче. Когда ты побеждаешь, у тебя появляется уверенность в себе, но Лига чемпионов отличается от чемпионата. Завтра будет другая игра, мы должны подойти к ней с холодной головой и отдать все на поле.

- Какова твоя личная цель?

- Я всегда хочу большего, хочу забить больше 8 голов, но моя главная цель – играть лучше, чем в прошлом сезоне. Посмотрим, получится ли. Теперь нас ждет матч в Лиге чемпионов и три в чемпионате, надеемся сыграть хорошо.

Я сильно вырос в "Аталанте", многому научился за эти два года. Итальянский чемпионат сложный, в Бельгии тебя дают больше времени, чтобы подумать. Но я должен улучшить много аспектов игры, не только технических, но и тактических. Я должен уметь делать все и учиться.

- Каким ты ожидаешь увидеть "Вильярреал"?

- Зависит от результата и от того, как мы будем играть. Если мы забьем ранний гол, то им придется раскрываться. Мы играем дома, посмотрим, какой будет игра.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
tuttoatalanta

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
07.12.2021 в 21:19
Плохо только что этот рост никаким позитивом на сборной не отмечается.
Ответить
0
0
download1 (huyersk)
07.12.2021 в 20:46
Мізки на місці, справа за діями
Ответить
0
-1
avatar
WuTаng (Київ)
07.12.2021 в 20:18
Тобі до Буяльського ще дуже далеко. Тому рости Руслан далі, рости!
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...