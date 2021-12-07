Малиновский: Я сильно вырос в Аталанте, многому научился за эти два года

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский принял участие в предматчевой пресс-конференции перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов против "Вильярреала".

- Тренер всегда говорит мне бить не сильно, а точно. В матче с "Наполи" я забил красивый гол, но я хочу помогать команде, но дело не только в личных достижениях - для меня важно отдавать всего себя команде. Забивать из-за пределов штрафной непросто, но я не должен только забивать.

После матча с "Наполи" мы праздновали, но уже на следующий день начали думать об этом матче. Когда ты побеждаешь, у тебя появляется уверенность в себе, но Лига чемпионов отличается от чемпионата. Завтра будет другая игра, мы должны подойти к ней с холодной головой и отдать все на поле.

- Какова твоя личная цель?

- Я всегда хочу большего, хочу забить больше 8 голов, но моя главная цель – играть лучше, чем в прошлом сезоне. Посмотрим, получится ли. Теперь нас ждет матч в Лиге чемпионов и три в чемпионате, надеемся сыграть хорошо.

Я сильно вырос в "Аталанте", многому научился за эти два года. Итальянский чемпионат сложный, в Бельгии тебя дают больше времени, чтобы подумать. Но я должен улучшить много аспектов игры, не только технических, но и тактических. Я должен уметь делать все и учиться.

- Каким ты ожидаешь увидеть "Вильярреал"?

- Зависит от результата и от того, как мы будем играть. Если мы забьем ранний гол, то им придется раскрываться. Мы играем дома, посмотрим, какой будет игра.