Коваленко выйдет в старте Специи на матч против Ромы

Украинский хавбек Специи Виктор Коваленко примет участие в выездном матче 17-го тура Серии А против Ромы.

Украинец выйдет в стартовом составе своей команды.

Напомним, что поединок начнется в 21:45.

Также отметим, что Виктор в нынешнем сезоне Серии А сыграл 10 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.