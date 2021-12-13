Коваленко выйдет в старте Специи на матч против Ромы
Украинец стал стабильно выходить в основе своей команды
acspezia.com
Украинский хавбек
Украинец выйдет в стартовом составе своей команды.
Напомним, что поединок начнется в 21:45.
Также отметим, что Виктор в нынешнем сезоне Серии А сыграл 10 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
???? STARTING XI— Spezia Calcio (@acspezia) December 13, 2021
???? Le undici Aquile scelte da mister #ThiagoMotta per #RomaSpezia
POWERED BY ➡️ @eToro pic.twitter.com/9vqRnmWiIX
???? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaSpezia— AS Roma (@OfficialASRoma) December 13, 2021
???? DAJE ROMA! ????#ASRoma pic.twitter.com/jjLtJq9VxX
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