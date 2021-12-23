У Шведа диагностировано сотрясение мозга и ушибы легких и уха
Здоровья Марьяну
BELGA
Украинский вингер "Мехелена" Марьян Швед провел всего 4 минуты на поле в матче 1/4 финала Кубка Бельгии против "Эйпена" (1:3). Украинец вышел на поле на поле на 71-й минуте, а уже на 75-й
Украинец получил повреждение в столкновении с голкипером "Эйпена" и покинул поле на носилках.
Травма выглядела очень серьезно – после столкновения Швед на некоторое время потерял сознание и кашлял кровью, однако кажется, все обошлось…
В больнице, куда сразу же отправили украинца, у Шведа диагностировали сотрясение мозга, ушибы легких и уха.
Теперь игроку понадобится некоторое время на восстановление.
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