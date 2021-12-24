Вест Хэм рассматривает варианты с продажей Ярмоленко в январе

Лондонский " Вест Хэм " раздумывает над своей зимней трансферной компанией.

Как сообщает Evening Standard, в клубе готовы зимой отпустить украинского вингера Андрея Ярмоленко, контракт которого заканчивается летом.

В целом, в стане "молотобойцев" понимают, что не смогут выручить за него существенные деньги, однако в случае ухода Андрея клуб сможет разгрузить зарплатную ведомость.

Также существует и альтернативное мнение, что украинца лучше сохранить до конца сезона, так как Ярмоленко может быть полезен команде в Лиге Европы, где "Вест Хэм" по весне сыграет в плей-офф.

Напомним, что в текущем сезоне украинец провел 17 матчей за лондонцев в рамках всех турниров, отличившись 1 забитым мячом и 3 результативными передачами.