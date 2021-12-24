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Вест Хэм рассматривает варианты с продажей Ярмоленко в январе

Наши за границей
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(1 голосов)

У Андрея осталось полгода по контракту

Вест Хэм рассматривает варианты с продажей Ярмоленко в январе

Новина українською

Лондонский "Вест Хэм" раздумывает над своей зимней трансферной компанией.

Как сообщает Evening Standard, в клубе готовы зимой отпустить украинского вингера Андрея Ярмоленко, контракт которого заканчивается летом.

В целом, в стане "молотобойцев" понимают, что не смогут выручить за него существенные деньги, однако в случае ухода Андрея клуб сможет разгрузить зарплатную ведомость.

Также существует и альтернативное мнение, что украинца лучше сохранить до конца сезона, так как Ярмоленко может быть полезен команде в Лиге Европы, где "Вест Хэм" по весне сыграет в плей-офф.

Напомним, что в текущем сезоне украинец провел 17 матчей за лондонцев в рамках всех турниров, отличившись 1 забитым мячом и 3 результативными передачами.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
standard.co.uk

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Комментарии (1)
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ПетроФ (Луцьк)
24.12.2021 в 21:28
віддати суркісам і доплатити за те що вони його вони візьмуть. чи слабо?
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