Коваленко вернулся с рождественских каникул с коронавирусом
Хавбек после прибытия в расположение клуба сдал положительный тест
acspezia.com
"
Также положительный тест был зафиксирован у одного из членов технического персонала клуба.
В связи с этим было принято решение отменить сегодняшнюю тренировку и провести тесты для всех игроков и сотрудников клуба.
Напеним, что украинец, который играет за "Специю" в аренде от "Аталанты", в нынешнем сезоне сыграл за 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Официальный сайт Специи
Популярное сейчас
- Стаховский: Тимощук все понимает и знает, что в Украине ему дорога закрыта
- Тренер Черноморца: Какая дальнейшая судьба будет у меня – не могу сказать
- "У нас мало таких футболистов". Маркевич назвал лучшего молодого игрока года в УПЛ
- The Athletic: Вест Хэм вернулся к варианту с трансфером Матвиенко
- Известная футболистка-лесбиянка ушла от своей девушки ради игрока Астон Виллы. ФОТО
- Мальдивы? Не слышали! Бущан с Федецкий и экс-динамовцами отправился за зимнюю охоту. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
29.12.2021 в 19:23
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
29.12.2021 в 18:16
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...