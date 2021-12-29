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Коваленко вернулся с рождественских каникул с коронавирусом

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Хавбек после прибытия в расположение клуба сдал положительный тест

Коваленко вернулся с рождественских каникул с коронавирусом

acspezia.com

Новина українською

"Специя" официально объявила, что украинский хавбек команды Виктор Коваленко после возвращения с рождественских каникул сдал позитивный тест на коронавирус.

Также положительный тест был зафиксирован у одного из членов технического персонала клуба.

В связи с этим было принято решение отменить сегодняшнюю тренировку и провести тесты для всех игроков и сотрудников клуба.

Напеним, что украинец, который играет за "Специю" в аренде от "Аталанты", в нынешнем сезоне сыграл за 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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В статье: Виктор Коваленко Специя
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
29.12.2021 в 19:23
Срати на того немічного.
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MaximSK (Киев)
29.12.2021 в 18:16
Видимо зря отмечал он Рождество так активно.
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