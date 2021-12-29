Коваленко вернулся с рождественских каникул с коронавирусом

" Специя " официально объявила, что украинский хавбек команды Виктор Коваленко после возвращения с рождественских каникул сдал позитивный тест на коронавирус.

Также положительный тест был зафиксирован у одного из членов технического персонала клуба.

В связи с этим было принято решение отменить сегодняшнюю тренировку и провести тесты для всех игроков и сотрудников клуба.

Напеним, что украинец, который играет за "Специю" в аренде от "Аталанты", в нынешнем сезоне сыграл за 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.