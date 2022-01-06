Лунин высказался о своем дебюте за Реал в сезоне в Кубке Испании
Украинец впервые за год сыграл за "сливочных"
Фото: realmadrid.com
Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин прокомментировал победу в матче Кубка Испании против "Алькояно" (3:1).
"Отличная командная работа и идем дальше", – написал Лунин.
Напомним, что Андрей Лунин впервые в сезоне сыграл в официальном матче за мадридский "Реал". Последний раз украинец играл в январе 2021 года и тоже в кубковом поединке против того же "Алькояно".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Instagram
Популярное сейчас
- Польский клуб расторг контракт с украинским чемпионом мира U-20
- Брентфорд как явление: аналитический футбол и скандинавский оптимизм
- Дебют Лунина, изоляция Яремчука и возвращения Дани Алвеса. Главные новости за 5 января
- Миколенко: Когда переход в Эвертон был согласован, я сел в машину и минут 30 плакал
- Андрей Лунин и его прекрасная жена официально объявили о скором пополнении в семье. ФОТО
- Сплошная романтика. Как Лео Месси отдыхает на рождественских каникулах. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
06.01.2022 в 12:34
Ответить
0
0
2.dc (Николаев)
06.01.2022 в 12:32
Ответить
0
0
vadooo (Слатино)
06.01.2022 в 12:26
Ответить
0
-2
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.01.2022 в 12:12
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...