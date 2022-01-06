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Лунин высказался о своем дебюте за Реал в сезоне в Кубке Испании

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Украинец впервые за год сыграл за "сливочных"

Лунин высказался о своем дебюте за Реал в сезоне в Кубке Испании

Фото: realmadrid.com

Новина українською

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин прокомментировал победу в матче Кубка Испании против "Алькояно" (3:1).

"Отличная командная работа и идем дальше", – написал Лунин.

Напомним, что Андрей Лунин впервые в сезоне сыграл в официальном матче за мадридский "Реал". Последний раз украинец играл в январе 2021 года и тоже в кубковом поединке против того же "Алькояно".

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В статье: Реал (Мадрид) Алькояно (Алькой) Андрей Лунин
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Комментарии (4)
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oda1979 (Запорожье)
06.01.2022 в 12:34
Куртуа его на две головы сильнее. И играть еще будет долго. На что Лунин надеется?
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2.dc (Николаев)
06.01.2022 в 12:32
))) … ну, и что же он высказался? Ох, грусть-печаль это все …
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vadooo (Слатино)
06.01.2022 в 12:26
Один удар в створ ворот и один гол.
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0
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
06.01.2022 в 12:12
...І присів на лавку ще на півроку.
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