Лунин высказался о своем дебюте за Реал в сезоне в Кубке Испании

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин прокомментировал победу в матче Кубка Испании против "Алькояно" (3:1).

"Отличная командная работа и идем дальше", – написал Лунин.

Напомним, что Андрей Лунин впервые в сезоне сыграл в официальном матче за мадридский "Реал". Последний раз украинец играл в январе 2021 года и тоже в кубковом поединке против того же "Алькояно".

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