  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Может играть не только в Кубке? Анчелотти дал комментарий по игре Лунина
В тренде

Может играть не только в Кубке? Анчелотти дал комментарий по игре Лунина

Наши за границей
(1 голосов)

Наставник "Реала" доволен выступлением украинца

Может играть не только в Кубке? Анчелотти дал комментарий по игре Лунина

Фото: Real Madrid CF

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал игру украинца Андрея Лунина в матче Кубка Испании против "Алькояно" (3:1).

"Лунин очень хорошо сыграл в воротах, уверенно. Были некоторые ошибки при игре ногами, но мне нравится вратарь, который остается на линии. Игру ногами можем улучшить.

Конечно, он может стать лучше, если будет больше играть. Это совершенно нормально. Я не говорил, что в Кубке Испании будет играть только Лунин, но и не говорил, что Куртуа сыграет во всех матчах Ла Лиги", – цитирует Анчелотти Marca.

Напомним, что Андрей Лунин впервые в сезоне сыграл в официальном матче за мадридский "Реал".

Читайте такжеЛунин получил среднюю оценку в первом матче за Реал в сезоне
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
satellite (Харьков)
06.01.2022 в 10:46
Сказал бы проще...... Куртуа пока в форме,Лунин всегда будет второй.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...