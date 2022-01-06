Может играть не только в Кубке? Анчелотти дал комментарий по игре Лунина

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал игру украинца Андрея Лунина в матче Кубка Испании против "Алькояно" (3:1).

"Лунин очень хорошо сыграл в воротах, уверенно. Были некоторые ошибки при игре ногами, но мне нравится вратарь, который остается на линии. Игру ногами можем улучшить.

Конечно, он может стать лучше, если будет больше играть. Это совершенно нормально. Я не говорил, что в Кубке Испании будет играть только Лунин, но и не говорил, что Куртуа сыграет во всех матчах Ла Лиги", – цитирует Анчелотти Marca.