Коваленко вернулся в общую группу Специи после перенесенного ковида
Украинец сдал отрицательный тест
acspezia.com
Украинский хавбек "
Как сообщает пресс-служба клуба, украинец сдал отрицательный тест и сегодня (7 января) уже тренировался в общей группе.
Таким образом, украинец сможет помочь своей команде в матче против "Дженоа", который состоится 9 января.
Напомним, что украинец, который играет за "Специю" в аренде от "Аталанты", в нынешнем сезоне сыграл за свою команду 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
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Источник:Официальный сайт Специи
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