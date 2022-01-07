Коваленко вернулся в общую группу Специи после перенесенного ковида

Украинский хавбек " Специи " Виктор Коваленко выздоровел после перенесенного коронавируса.

Как сообщает пресс-служба клуба, украинец сдал отрицательный тест и сегодня (7 января) уже тренировался в общей группе.

Таким образом, украинец сможет помочь своей команде в матче против "Дженоа", который состоится 9 января.

Напомним, что украинец, который играет за "Специю" в аренде от "Аталанты", в нынешнем сезоне сыграл за свою команду 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.