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Коваленко вернулся в общую группу Специи после перенесенного ковида

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Украинец сдал отрицательный тест

Коваленко вернулся в общую группу Специи после перенесенного ковида

acspezia.com

Новина українською

Украинский хавбек "Специи" Виктор Коваленко выздоровел после перенесенного коронавируса.

Как сообщает пресс-служба клуба, украинец сдал отрицательный тест и сегодня (7 января) уже тренировался в общей группе.

Таким образом, украинец сможет помочь своей команде в матче против "Дженоа", который состоится 9 января.

Напомним, что украинец, который играет за "Специю" в аренде от "Аталанты", в нынешнем сезоне сыграл за свою команду 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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В статье: Виктор Коваленко Специя
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