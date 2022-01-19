Официально: Руслан Костышин возглавил клуб из Казахстана
Новый этап в тренерской карьере украинца
Олександр Приходько
"Аксу" официально назначил главным тренером команды Руслана Костышина.
Пока детали соглашения с украинским специалистом остаются неизвестными.
В феврале 2014 года он стал главным тренером "Колоса" из Ковалевки, на тот момент команда выступала в чемпионате Киевской области. Под его руководством команда прошла путь от любительского коллектива к УПЛ. Также коваливцы дважды выходили в квалификационные раунды еврокубков. Высшим достижения "Колоса" в Премьер лиге является четвертое место, которое команда заняла в прошлом сезоне.
Также добавим, что несмотря на отставку из "Колоса" в конце августа прошлого года, он продолжал работать в системе клуба.
"Аксу" – дебютант элитного дивизиона чемпионата Казахстана.
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