Официально: Руслан Костышин возглавил клуб из Казахстана

"Аксу" официально назначил главным тренером команды Руслана Костышина.

Пока детали соглашения с украинским специалистом остаются неизвестными.

В феврале 2014 года он стал главным тренером "Колоса" из Ковалевки, на тот момент команда выступала в чемпионате Киевской области. Под его руководством команда прошла путь от любительского коллектива к УПЛ. Также коваливцы дважды выходили в квалификационные раунды еврокубков. Высшим достижения "Колоса" в Премьер лиге является четвертое место, которое команда заняла в прошлом сезоне.

Также добавим, что несмотря на отставку из "Колоса" в конце августа прошлого года, он продолжал работать в системе клуба.

"Аксу" – дебютант элитного дивизиона чемпионата Казахстана.