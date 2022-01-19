  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Официально: Руслан Костышин возглавил клуб из Казахстана
В тренде

Официально: Руслан Костышин возглавил клуб из Казахстана

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Новый этап в тренерской карьере украинца

Официально: Руслан Костышин возглавил клуб из Казахстана

Олександр Приходько

Новина українською

"Аксу" официально назначил главным тренером команды Руслана Костышина.

Пока детали соглашения с украинским специалистом остаются неизвестными.

В феврале 2014 года он стал главным тренером "Колоса" из Ковалевки, на тот момент команда выступала в чемпионате Киевской области. Под его руководством команда прошла путь от любительского коллектива к УПЛ. Также коваливцы дважды выходили в квалификационные раунды еврокубков. Высшим достижения "Колоса" в Премьер лиге является четвертое место, которое команда заняла в прошлом сезоне.

Также добавим, что несмотря на отставку из "Колоса" в конце августа прошлого года, он продолжал работать в системе клуба.

"Аксу" – дебютант элитного дивизиона чемпионата Казахстана.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Костышин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Аксу

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.01.2022 в 10:02
Казашек захотел потеребить)))
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...