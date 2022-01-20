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Эвертон запустил в продажу футболки с Миколенко

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Цены - от 32 до 80 фунтов

Эвертон запустил в продажу футболки с Миколенко

Фото: facebook.com/Everton

Новина українською

В начале января английский "Эвертон" официально оформил трансфер левого защитника "Динамо" Виталия Миколенко, за которого "ириски" заплатили порядка 20 млн квро.

Ну а на неделе в официальном клубном онлайн магазине клуба появились игровые футболки украинского игрока.

Купить форму с фамилией и игровым номером Миколенко теперь может каждый желающий. Цены колеблются (в зависимости от размера и дизайна) от 32-х до 80 фунтов стерлингов (1 240—3 100 грн).

Эвертон запустил в продажу футболки с Миколенко - изображение 1
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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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