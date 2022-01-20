Эвертон запустил в продажу футболки с Миколенко
Цены - от 32 до 80 фунтов
Фото: facebook.com/Everton
В начале января английский "
Ну а на неделе в официальном клубном онлайн магазине клуба появились игровые футболки украинского игрока.
Купить форму с фамилией и игровым номером Миколенко теперь может каждый желающий. Цены колеблются (в зависимости от размера и дизайна) от 32-х до 80 фунтов стерлингов (1 240—3 100 грн).
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Источник:Онлайн-магазин Эвертона
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