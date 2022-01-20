Эвертон запустил в продажу футболки с Миколенко

В начале января английский " Эвертон " официально оформил трансфер левого защитника "Динамо" Виталия Миколенко, за которого "ириски" заплатили порядка 20 млн квро.

Ну а на неделе в официальном клубном онлайн магазине клуба появились игровые футболки украинского игрока.

Купить форму с фамилией и игровым номером Миколенко теперь может каждый желающий. Цены колеблются (в зависимости от размера и дизайна) от 32-х до 80 фунтов стерлингов (1 240—3 100 грн).