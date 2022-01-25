Кухаревич: За полгода в Европе я сделал для себя главный вывод
Сейчас украинец играет в аренде в бельгийском клубе
ФК Труа
Украинский нападающий "Левена" Николай Кухаревич высказался о своем игровом времени в бельгийском клубе.
— Николай, в двух последних матчах чемпионата Бельгии ты не принимал участия. Почему?
— На второй день сбора, который мы проводили в Испании, случился несчастный случай. Я повредил боковую связку колена. Ту самую, которая не дала мне возможности завершить прошлый сезон.
Уже несколько недель я занимаюсь реабилитацией. Нужно еще около 15-ти дней. Жаль, что так получилось перед самым стартом второй части чемпионата, но уже ничего не поделаешь. Мне остается работать над скорейшим возвращением в строй.
— Пожалуй, это самый сложный сезон в твоей карьере. Согласен?
— Действительно, этот сезон получается не простым. Сначала была Франция, теперь — Бельгия. Каждый раз нужно было адаптироваться к новым требованиям. Но при этом я не ищу оправданий, много работаю и всегда жду от себя большего. Конечно, хочется, чтобы все и сразу сложилось, но такое бывает редко.
— Президент "Руха" Григорий Козловский недавно сказал, что ты рано уехал. Мог бы еще год поиграть в Украине, а потом...
— Я уважаю его мнение, но за эти шесть месяцев уже многому научился. Да, у меня не было достаточно игровой практики, но все еще впереди.
— Ты можешь сравнить французский "Труа", которому принадлежишь, и бельгийский "Левен", где выступаешь на правах аренды?
— Возможно, во Франции немного выше уровень, но это две хорошие команды с очень серьезным подходом ко всем нюансам.
— Главный вывод, который ты сделал для себя за полгода в Европе?
— Рано или поздно футбол все расставляет по своим местам. Нужно терпеть и работать.
— Несмотря на минимум игровой практики в клубе, ты регулярно приезжал в молодежную сборную Украины…
— Моя ситуация в клубе не позволяла стать основным игроком в молодежке. Но я всегда ощущал доверие и поддержку со стороны главного тренера команды Руслана Ротаня.
— Какие у тебя впечатления от выступления в текущем отборочном турнире?
— Мы показали хорошие результаты, сейчас находимся на втором месте, уступая только сборной Франции. Все ребята верят в то, что можно выйти на первую строчку в таблице. Перед нами стоит задача попасть на чемпионат Европы, и мы сделаем все, что от нас зависит, дабы ее решить. У нас отличный коллектив и поставленная игра, - сказал Кухаревич.
Популярное сейчас
- Официально: Юрченко стал игроком латвийского клуба
- Днепр-1 намерен выкупить игроков Динамо и Шахтера
- Металлист и Полесье одержали по две победы. Все спарринги клубов Первой лиги
- Зозуля - Мораесу: Как на Евро поехать, так он украинец, а как война, так он бразилец
- Джорджина Родригес наплевала на родных после начала отношений с Криштиану Роналду
- Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО