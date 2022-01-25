Кухаревич: За полгода в Европе я сделал для себя главный вывод

Украинский нападающий "Левена" Николай Кухаревич высказался о своем игровом времени в бельгийском клубе.

— Николай, в двух последних матчах чемпионата Бельгии ты не принимал участия. Почему?

— На второй день сбора, который мы проводили в Испании, случился несчастный случай. Я повредил боковую связку колена. Ту самую, которая не дала мне возможности завершить прошлый сезон.

Уже несколько недель я занимаюсь реабилитацией. Нужно еще около 15-ти дней. Жаль, что так получилось перед самым стартом второй части чемпионата, но уже ничего не поделаешь. Мне остается работать над скорейшим возвращением в строй.

— Пожалуй, это самый сложный сезон в твоей карьере. Согласен?

— Действительно, этот сезон получается не простым. Сначала была Франция, теперь — Бельгия. Каждый раз нужно было адаптироваться к новым требованиям. Но при этом я не ищу оправданий, много работаю и всегда жду от себя большего. Конечно, хочется, чтобы все и сразу сложилось, но такое бывает редко.

— Президент "Руха" Григорий Козловский недавно сказал, что ты рано уехал. Мог бы еще год поиграть в Украине, а потом...

— Я уважаю его мнение, но за эти шесть месяцев уже многому научился. Да, у меня не было достаточно игровой практики, но все еще впереди.

— Ты можешь сравнить французский "Труа", которому принадлежишь, и бельгийский "Левен", где выступаешь на правах аренды?

— Возможно, во Франции немного выше уровень, но это две хорошие команды с очень серьезным подходом ко всем нюансам.

— Главный вывод, который ты сделал для себя за полгода в Европе?

— Рано или поздно футбол все расставляет по своим местам. Нужно терпеть и работать.

— Несмотря на минимум игровой практики в клубе, ты регулярно приезжал в молодежную сборную Украины…

— Моя ситуация в клубе не позволяла стать основным игроком в молодежке. Но я всегда ощущал доверие и поддержку со стороны главного тренера команды Руслана Ротаня.

— Какие у тебя впечатления от выступления в текущем отборочном турнире?

— Мы показали хорошие результаты, сейчас находимся на втором месте, уступая только сборной Франции. Все ребята верят в то, что можно выйти на первую строчку в таблице. Перед нами стоит задача попасть на чемпионат Европы, и мы сделаем все, что от нас зависит, дабы ее решить. У нас отличный коллектив и поставленная игра, - сказал Кухаревич.