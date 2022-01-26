Герой футбольного дня. Даниил Игнатенко

"Бордо" – шестикратный чемпион Франции, многократный вице-чемпион, обладатель и финалист Кубка Франции. В свое время команда доходила до полуфинала КЕЧ, играла в полуфинале Кубка кубков и финале Кубка УЕФА. Команда "Бордо" отыграла немаловажную роль в судьбе многих выдающихся игроков. Ален Жиресс и Биксант Лизаразю, Жан Тигана и Кристофф Дюгари, Ярослав Плашил и Зинедин Зидан. Славная команда.

В промежутке с 2006-го по 2018-й годы жирондинцы только однажды финишировали ниже седьмого места в чемпионате. Проблемы свалились на клуб в последние годы. Сначала было четырнадцатое итоговое место в сезоне 2018/19, далее две подряд двенадцатые позиции. В текущем сезоне "Бордо" борется за выживание, находясь нынче в одном балле над зоной переходного матча и на расстоянии трех очков от зоны прямого вылета. У клуба есть некоторые проблемы со спонсорами и способностью удовлетворять свои кадровые аппетиты (как тренерские, так и игроцкие). Клуб и команда – в кризисе, но трудно сказать, ситуативном или затяжном.

Фото - girondins.com

Так что трудно однозначно оценить переход туда одного из лучших полузащитников чемпионата Украины. Это не преувеличение. Данило Игнатенко в среднем за матч отдает по 46 пасов с точностью 88 процентов. В среднем проводит по двенадцать единоборств за матч и применяет по 1,07 обводки. В пятнадцати поединках за "Днепр-1" в этом сезоне ему удалось отдать шесть ключевых передач, трижды забивал голы. У него в среднем по пять перехватов и пять подборов мяча за матч. Для стабильной игры в основе "Шахтера" всего этого мало, но для "Днепра-1" Даниил Игнатенко – топ-игрок.

Однако в этой ситуации от "Днепра-1" мало что зависит. "Бордо" ведет переговоры с "Шахтером" и договорился о полугодовой аренде с правом выкупа за 2-3 миллиона евро. Для "горняков" такой вариант лучше, чем аренда в какой-то из украинских клубов (и финансово, и в плане престижа). Для самого футболиста это шанс испытать свои силы в топ-чемпионате. Хотя шаг назад по сравнению с "Шахтером", где есть постоянная игра в Лиге чемпионов, почти постоянное участие в весенних стадиях еврокубков и постоянное пребывание перед глазами тренеров сборной Украины. Но более целесообразно сравнивать с "Мариуполем", "Ференцварошем", "Днепром-1", куда Даниил Игнатенко отправлялся в аренду. С этой точки зрения "Бордо" – точно не самый плохой вариант.

Даниил Игнатенко может сыграть на двух родственных позициях – центральный полузащитник и центральный полузащитник оборонного плана. В "Бордо" на этот момент есть пятеро игроков этого амплуа: бразилец Отавио, камерунец Жан Онана, малиец Иссуф Сиссоко, француз Том Лаку и бразилец Франсержио.

Конкуренция весьма высокая, хотя нужно учесть нюансы. Отавио имеет соглашение до июля 2022-го года и уже договорился о предварительном контракте с "Атлетико Минейро". Его Владимир Петкович (тренер "Бордо") уже не рассматривается как полноценную боевую единицу. Том Леку – молод, ему двадцать лет, он только год назад получил взрослый контракт, провел за первую команду суммарно семь поединков. Иссуф Сиссоко – юный (19 лет) и не основной. Переехал в Европу сразу с чемпионата Мали, еще нуждается во времени на адаптацию. А вот Франсержио и Онана – надежные и проверенные бойцы.

Оба имеют долгосрочные контракты, перешли в "Бордо" за деньги (относительно немалые) из "Браги" (4,5 млн. евро) и "Лилля" (2 млн. евро) соответственно. Франсержио – 31, Онана – 22. Это классическое соединение молодости и опыта, скоростного и силового футбола. Хотя игровая практика между ними распределена не равномерно – Франсержио провел аккуратно вдвое больше матчей, чем Онана.

Владимир Петкович по-прежнему находится в поисках оптимальной тактики для "Бордо". В этом сезоне команда использовала 4-2-3-1, 3-5-2, 5-3-2, 3-4-2-1, 4-1-3-2, 4-3-3, 4-4- 1-1 и 4-4-2. Огромное разнообразие, которого у Даниила Игнатенко не было в "Днепре-1". Там ходовыми считались две формации – 4-2-3-1 и 4-1-4-1.

Владимир Петкович - тренер "Бордо" / Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Наконец, историческая составляющая. Всего в структуре чемпионатов Франции играло / играют девять украинцев: Александр Заваров (152 матча, 24 гола), Сергей Скаченко (48 матчей, 13 голов), Дмитрий Непогодов (22 матча), Мирослав Славов (20 матчей), Максим Левицкий ( 15 матчей), Филипп Будковский (10 матчей), Павел Яковенко (шесть матчей, один гол), Юрий Яковенко (два матча) и Николай Кухаревич (два матча) (статистика с учетом матчей в четырех дивизионах – Лига 1, Лига 2, Национальный чемпионат, любительский (региональный) чемпионат).

Ныне действующим игроком французской лиги является только один – Николай Кухаревич. Даниил Игнатенко может расширить это представительство.

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