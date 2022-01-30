Супряга сегодня пройдет медобследование для перехода в Сампдорию
На этот раз все идет по плану
Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен
Нападающий "Динамо" Владислав Супряга становится все ближе к переходу в "Сампдорию". Украинец сегодня, 30 января, пройдет медобследование в Киеве для того, чтобы оформить трансфер в итальянский клуб. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
Также источник отмечает, что аренда продлится не до лета 2022 года, а до лета 2023 года. В контракте будет предусмотрено право выкупа за 7-8 млн евро.
Отметим, что сейчас "Динамо" находится в Украине. В наличии игроков есть несколько выходных дней между сборами. В Турцию подопечные Луческу вылетят уже 31 января.
Напомним, что в первой части сезона Супряга сыграл всего 263 минуты, преимущественно проводя время вне заявки команды.
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