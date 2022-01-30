  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Супряга сегодня пройдет медобследование для перехода в Сампдорию
В тренде

Супряга сегодня пройдет медобследование для перехода в Сампдорию

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

На этот раз все идет по плану

Супряга сегодня пройдет медобследование для перехода в Сампдорию

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

Новина українською

Нападающий "Динамо" Владислав Супряга становится все ближе к переходу в "Сампдорию". Украинец сегодня, 30 января, пройдет медобследование в Киеве для того, чтобы оформить трансфер в итальянский клуб. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Также источник отмечает, что аренда продлится не до лета 2022 года, а до лета 2023 года. В контракте будет предусмотрено право выкупа за 7-8 млн евро.

Отметим, что сейчас "Динамо" находится в Украине. В наличии игроков есть несколько выходных дней между сборами. В Турцию подопечные Луческу вылетят уже 31 января.

Читайте такжеЛуческу дал добро на трансфер Супряги – источник

Напомним, что в первой части сезона Супряга сыграл всего 263 минуты, преимущественно проводя время вне заявки команды.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сампдория (Генуя) Владислав Супряга
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tuttomercatoweb

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Hanter44 (Baburka)
30.01.2022 в 13:05
Доживем до понедельника. И тогда все станет ясно-где котлеты,а где мухи
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.01.2022 в 13:09
котлеты из мух!
Ответить
0
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
30.01.2022 в 12:00
вангую супрягу вернут раньше времени из аренды в Дк, из-за профнепригодности
Ответить
0
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.01.2022 в 13:11
та пусть уже валит хоть куда-нибудь - на время стихнет эта сага про супрягу либо до описания "подвигов" (типа начал забивать), либо до редких заметок (типа "снова не вышел в старте")
Ответить
0
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
30.01.2022 в 11:59
Супряга сегодня покакал? Уточните,это же очень всем интересно
Ответить
+1
-3
yurets87 (запоріжжя)
30.01.2022 в 13:01
Надо проверить не подрабатывает ли Супряга журналистом - такое чувство что он сам о себе пишет новости.и,наверное,все же у него проблемы со стулом - ни разу не встречал новости пос рал ли он или нет.Недорабатываешь,Влад,недорабатываешь
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...