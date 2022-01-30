Швед сделал ассист на победный гол Мехелена
В игре против "Стандарда"
В матче 25-го тура чемпионата Бельгии "Мехелен" на выезде обыграл "Стандард" - 2:1.
Украинский вингер гостей Марьян Швед вышел на этот поединок в стартовом составе и отметился голевой передачей. 24-летний Швед в начале второго тайма оформил ассист на шведского форварда Керима Мрабти.
В текущем сезоне Лиги Жюпиле Марьян провел 18 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.
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