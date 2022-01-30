  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Швед сделал ассист на победный гол Мехелена
В тренде

Швед сделал ассист на победный гол Мехелена

Наши за границей
(1 голосов)

В игре против "Стандарда"

Швед сделал ассист на победный гол Мехелена

Новина українською

В матче 25-го тура чемпионата Бельгии "Мехелен" на выезде обыграл "Стандард" - 2:1.

Украинский вингер гостей Марьян Швед вышел на этот поединок в стартовом составе и отметился голевой передачей. 24-летний Швед в начале второго тайма оформил ассист на шведского форварда Керима Мрабти.

В текущем сезоне Лиги Жюпиле Марьян провел 18 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стандард (Льеж) Марьян Швед Мехелен (Бельгия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...