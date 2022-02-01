Гол Малиновского признан лучшим голом Аталанты в декабре - ВИДЕО
Приложился на славу
Фото: ФК Аталанта / Автор неизвестен
Болельщики "
Победителем стал украинский хавбек Руслан Малиновский, который забил мощным ударом в матче 16-го тура Серии А против "Наполи" (3:2).
Напомним, что всего в текущем сезоне Серии А 28-летний Малиновский в 18 матчах забил 5 голов и отдал 2 ассиста.
La ???? di #Malinovskyi a Napoli è il vostro Best Goal di dicembre! ????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 31, 2022
Malina’s ???? in Naples is your Best Goal from December! ????
Presented by https://t.co/1mQ8uWLPtM#GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/aKRCnBDmdN
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.02.2022 в 22:33
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