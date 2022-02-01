Гол Малиновского признан лучшим голом Аталанты в декабре - ВИДЕО

Болельщики " Аталанты " путем голосования выбрали лучший гол своей команды в декабре 2021 года.

Победителем стал украинский хавбек Руслан Малиновский, который забил мощным ударом в матче 16-го тура Серии А против "Наполи" (3:2).

Напомним, что всего в текущем сезоне Серии А 28-летний Малиновский в 18 матчах забил 5 голов и отдал 2 ассиста.