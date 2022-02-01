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Гол Малиновского признан лучшим голом Аталанты в декабре - ВИДЕО

Наши за границей
(1 голосов)

Приложился на славу

Гол Малиновского признан лучшим голом Аталанты в декабре - ВИДЕО

Фото: ФК Аталанта / Автор неизвестен

Новина українською

Болельщики "Аталанты" путем голосования выбрали лучший гол своей команды в декабре 2021 года.

Победителем стал украинский хавбек Руслан Малиновский, который забил мощным ударом в матче 16-го тура Серии А против "Наполи" (3:2).

Напомним, что всего в текущем сезоне Серии А 28-летний Малиновский в 18 матчах забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.02.2022 в 22:33
С чем мы его и поздравляем!...
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