Украина - Россия. Малиновский поддержал нашу футзальную команду

Сегодня, 4 февраля, состоятся полуфиналы Евро-2022 по футзалу.

В одном из них, в резонансном поединке сыграют сборные Украины и России.

Не остался в стороне от этого события и украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский, который поддержал украинских футзалистов накануне матча.