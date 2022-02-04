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Украина - Россия. Малиновский поддержал нашу футзальную команду

Наши за границей
(2 голосов)

Все прогрессивное человечество сегодня болеет за сборную Украины

Украина - Россия. Малиновский поддержал нашу футзальную команду

ДК

Новина українською

Сегодня, 4 февраля, состоятся полуфиналы Евро-2022 по футзалу.

В одном из них, в резонансном поединке сыграют сборные Украины и России.

Не остался в стороне от этого события и украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский, который поддержал украинских футзалистов накануне матча.

Напомним, что поединок начнется в 18:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский сборная Украины по футзалу
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