Украина - Россия. Малиновский поддержал нашу футзальную команду
Все прогрессивное человечество сегодня болеет за сборную Украины
ДК
Сегодня, 4 февраля, состоятся полуфиналы Евро-2022 по футзалу.
В одном из них, в резонансном поединке сыграют сборные Украины и России.
Не остался в стороне от этого события и украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский, который поддержал украинских футзалистов накануне матча.
Напомним, что поединок начнется в 18:00, а UA-Футбол проведет
До перемоги! ✊????????????@UEFAFutsal pic.twitter.com/SeLG9KF3ou— Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) February 4, 2022
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