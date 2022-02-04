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Украина сражается с Россией за путевку в финал чемпионата Европы по футзалу. Текстовая трансляция матча

Футзал
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Украина сражается с Россией за путевку в финал чемпионата Европы по футзалу. Текстовая трансляция матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по футзалу после драматичной победы над Казахстаном (5:3) впервые за 17 лет пробилась в полуфинал чемпионата Европы.

В 18:00 по киевскому времени в Амстердаме подопечные Александра Косенко сыграют с Россией. Матч пройдет на арене Ziggo Dome в Амстердаме.

Украина - Россия. Анонс и прогноз на матч Евро-2022 по футзалу

Следить за главными событиями полуфинала Евро-2022 между Украиной и Россией вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые пятерки:

Украина: Цыпун, Чернявский, Корсун, Шотурма (к), Зварич

Россия: Путилов, Абрамов (к), Соколов, Паулиньо, Нандо

Украина – Россия 0:1

Голы: Соколов, 2

Первый тайм

Время Событие
7 Цыпун намертво забрал мяч в руки после удара метров с пяти.
6 Разуванов обрезался в центре поля - повезло, что россиянин из убойной позиции запустил мяч на трибуны.
4 Чернявский едва ли не убежал один на один с вратарем - защитник россиян в этом моменте отработал безупречно.
2 Пропускаем уже на 76-й секунде. Антон Соколов пробил по центру ворот - мяч после рикошета предательски залетел в сетку.
2 Шотурма бил после розыгрыша углового - удар заблокирован.
Матч начался! Держим кулаки за наших парней!

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В статье: Чемпионат Европы по футзалу сборная Украины по футзалу сборная России по футзалу
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Комментарии (5)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
04.02.2022 в 18:23
насобирали фолов - жесть!
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
04.02.2022 в 18:22
5 фолов, больше нельзя
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0
0
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
04.02.2022 в 18:22
Нашы болелы просто разрывают! Пропагандоны будут шипеть, пердеть, и задыхаться)) игра пока к сожалению даётся тяжело…
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0
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
04.02.2022 в 18:08
Боролася...
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0
0
Djon (Киев)
04.02.2022 в 17:44
З богом! Вірю в вас хлопці.
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0


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