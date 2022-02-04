Украина сражается с Россией за путевку в финал чемпионата Европы по футзалу. Текстовая трансляция матча

Сборная Украины по футзалу после драматичной победы над Казахстаном (5:3) впервые за 17 лет пробилась в полуфинал чемпионата Европы.

В 18:00 по киевскому времени в Амстердаме подопечные Александра Косенко сыграют с Россией. Матч пройдет на арене Ziggo Dome в Амстердаме.

Следить за главными событиями полуфинала Евро-2022 между Украиной и Россией вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые пятерки:

Украина: Цыпун, Чернявский, Корсун, Шотурма (к), Зварич

Россия: Путилов, Абрамов (к), Соколов, Паулиньо, Нандо

Украина – Россия 0:1

Голы: Соколов, 2

Первый тайм