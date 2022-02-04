Украина сражается с Россией за путевку в финал чемпионата Европы по футзалу. Текстовая трансляция матча
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины по футзалу после драматичной победы над Казахстаном (5:3) впервые за 17 лет пробилась в полуфинал чемпионата Европы.
В 18:00 по киевскому времени в Амстердаме подопечные Александра Косенко сыграют с Россией. Матч пройдет на арене Ziggo Dome в Амстердаме.
Украина - Россия. Анонс и прогноз на матч Евро-2022 по футзалу
Следить за главными событиями полуфинала Евро-2022 между Украиной и Россией вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Стартовые пятерки:
Украина: Цыпун, Чернявский, Корсун, Шотурма (к), Зварич
Россия: Путилов, Абрамов (к), Соколов, Паулиньо, Нандо
Украина – Россия 0:1
Голы: Соколов, 2
Первый тайм
|Время
|Событие
|7
|Цыпун намертво забрал мяч в руки после удара метров с пяти.
|6
|Разуванов обрезался в центре поля - повезло, что россиянин из убойной позиции запустил мяч на трибуны.
|4
|Чернявский едва ли не убежал один на один с вратарем - защитник россиян в этом моменте отработал безупречно.
|2
|Пропускаем уже на 76-й секунде. Антон Соколов пробил по центру ворот - мяч после рикошета предательски залетел в сетку.
|2
|Шотурма бил после розыгрыша углового - удар заблокирован.
|Матч начался! Держим кулаки за наших парней!
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