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Сикан начнет матч Ганзы против Динамо Дрезден на скамье для запасных

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Будет дебют?

Сикан начнет матч Ганзы против Динамо Дрезден на скамье для запасных

fc-hansa.de

Новина українською

В рамках 21-го тура второй немецкой Бундеслиги "Дрезден" примет "Ганзу" Росток. Украинский форвард гостей Даниил Сикан начнет эту встречу на скамейке запасных.

Это первый официальный матч команды из Ростока после перехода нападающего с донецкого "Шахтера" на правах аренды. Сегодня он может дебютировать в своем новом коллективе.

Отметим, что оба клуба идут совсем рядом в турнирной таблице: "Дрезден" занимает 12 место, а "Ганза" - 14-е. Отрыв между ними составляет три очка.

Поединок между коллективами начнется в 14.30.

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В статье: Динамо (Дрезден) Ганза (Росток) Даниил Сикан
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