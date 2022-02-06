Сикан начнет матч Ганзы против Динамо Дрезден на скамье для запасных
Будет дебют?
fc-hansa.de
В рамках 21-го тура второй немецкой Бундеслиги "Дрезден" примет "Ганзу" Росток. Украинский форвард гостей Даниил Сикан начнет эту встречу на скамейке запасных.
Это первый официальный матч команды из Ростока после перехода нападающего с донецкого "Шахтера" на правах аренды. Сегодня он может дебютировать в своем новом коллективе.
Отметим, что оба клуба идут совсем рядом в турнирной таблице: "Дрезден" занимает 12 место, а "Ганза" - 14-е. Отрыв между ними составляет три очка.
Поединок между коллективами начнется в 14.30.
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