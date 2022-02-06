Сикан начнет матч Ганзы против Динамо Дрезден на скамье для запасных

В рамках 21-го тура второй немецкой Бундеслиги "Дрезден" примет "Ганзу" Росток. Украинский форвард гостей Даниил Сикан начнет эту встречу на скамейке запасных.

Это первый официальный матч команды из Ростока после перехода нападающего с донецкого "Шахтера" на правах аренды. Сегодня он может дебютировать в своем новом коллективе.

Отметим, что оба клуба идут совсем рядом в турнирной таблице: "Дрезден" занимает 12 место, а "Ганза" - 14-е. Отрыв между ними составляет три очка.

Поединок между коллективами начнется в 14.30.