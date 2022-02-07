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Коваленко: Я не чувствую себя лидером Специи

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Хавбек говорит, что в команде много лидеров

Коваленко: Я не чувствую себя лидером Специи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко рассказал о своих выступлениях за итальянский клуб.

"Я чувствую себя хорошо и готов сыграть любую роль, которую мне скажет тренер, всегда стараюсь выполнять каждое задание правильно. В Украине я играл более высоко, но в Италии смог адаптироваться на более низкой позиции, и это не создает мне проблем: главное быть полезным команде и помочь ей сохранить прописку в Серии А.

В Украине я вырос и начал свою карьеру, достигнув действительно приличных высот в команде, которая вошла в историю украинского футбола, а также сумела заявить о себе в Европе. Но я не чувствую себя лидером "Специи" из-за того, где играл раньше. Лидера видно по тому, что он делает каждый день. Я считаю, что вся наша команда состоит из лидеров своего дела, каждого со своими особенностями", – сказал Коваленко.

В текущем сезоне итальянского первенства 25-летний хавбек принял участие в 15 матчах, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и 3 голевые передачи.

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В статье: Виктор Коваленко Специя
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Источник:
calciospezia

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