Коваленко: Я не чувствую себя лидером Специи

Украинский полузащитник " Специи " Виктор Коваленко рассказал о своих выступлениях за итальянский клуб.

"Я чувствую себя хорошо и готов сыграть любую роль, которую мне скажет тренер, всегда стараюсь выполнять каждое задание правильно. В Украине я играл более высоко, но в Италии смог адаптироваться на более низкой позиции, и это не создает мне проблем: главное быть полезным команде и помочь ей сохранить прописку в Серии А.

В Украине я вырос и начал свою карьеру, достигнув действительно приличных высот в команде, которая вошла в историю украинского футбола, а также сумела заявить о себе в Европе. Но я не чувствую себя лидером "Специи" из-за того, где играл раньше. Лидера видно по тому, что он делает каждый день. Я считаю, что вся наша команда состоит из лидеров своего дела, каждого со своими особенностями", – сказал Коваленко.