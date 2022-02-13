  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Петрусенко забил победный гол с Фехерваром Леднева и Петряка
В тренде

Петрусенко забил победный гол с Фехерваром Леднева и Петряка

Наши за границей
(1 голосов)

Также за "Фехервар" весь матч отыграл Макаренко

Петрусенко забил победный гол с Фехерваром Леднева и Петряка

Новина українською

В матче 20-го тура чемпионата Венгрии "Гонвед" дома вырвал победу у "Фехервара" - 3:1.

Гости первыми открыли счет в игре в начале второго тайма, благодаря голу Питера Зуля. Спустя 6 минут форвард "Гонведа" Доминик Надь уравнял шансы команд на победу.

А в самой концовке встречи хозяева собрались и забили два мяча в течении 5 минут. Победный гол на свой счет записал украинский полузащитник Александр Петрусенко.

В составе "Фехервара" с первых минут на поле вышли три украинца: хавбек Евгений Макаренко и вингер Иван Петряк отыграли поединок полностью, а атакующий полузащитник Богдан Леднев покинул поле на 68-й минуте.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Иван Петряк Евгений Макаренко Богдан Леднев Александр Петрусенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...