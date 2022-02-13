Петрусенко забил победный гол с Фехерваром Леднева и Петряка
Также за "Фехервар" весь матч отыграл Макаренко
В матче 20-го тура чемпионата Венгрии "Гонвед" дома вырвал победу у "Фехервара" - 3:1.
Гости первыми открыли счет в игре в начале второго тайма, благодаря голу Питера Зуля. Спустя 6 минут форвард "Гонведа" Доминик Надь уравнял шансы команд на победу.
А в самой концовке встречи хозяева собрались и забили два мяча в течении 5 минут. Победный гол на свой счет записал украинский полузащитник Александр Петрусенко.
В составе "Фехервара" с первых минут на поле вышли три украинца: хавбек Евгений Макаренко и вингер Иван Петряк отыграли поединок полностью, а атакующий полузащитник Богдан Леднев покинул поле на 68-й минуте.
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