Петрусенко забил победный гол с Фехерваром Леднева и Петряка

В матче 20-го тура чемпионата Венгрии "Гонвед" дома вырвал победу у "Фехервара" - 3:1.

Гости первыми открыли счет в игре в начале второго тайма, благодаря голу Питера Зуля. Спустя 6 минут форвард "Гонведа" Доминик Надь уравнял шансы команд на победу.

А в самой концовке встречи хозяева собрались и забили два мяча в течении 5 минут. Победный гол на свой счет записал украинский полузащитник Александр Петрусенко.

В составе "Фехервара" с первых минут на поле вышли три украинца: хавбек Евгений Макаренко и вингер Иван Петряк отыграли поединок полностью, а атакующий полузащитник Богдан Леднев покинул поле на 68-й минуте.