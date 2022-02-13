Филиппов отметился дебютным голом в первом матче за Ригу
Против российской "Родины"
Фото: ФК Рига
Сегодня латвийская "Рига" провела товарищеский поединок против представителя российского футбола ФК "Родина".
Новоиспеченный форвард "Риги" Александр Филиппов вышел на поле в этом поединке и отметился забитым мячем. Украинский нападающий поразил ворота соперника на 22-й минуте встречи.
Таким образом, 29-летний Филиппов забил первый свой гол за новый клуб уже в дебютной игре.
В итоге латвийский коллектив одержал разгромную победу со счетом 5:0.
Напомним, права на Александра принадлежат бельгийскому "Сент-Труйдену", а за "Ригу" украинец выступает на праваха аренды.
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