Филиппов отметился дебютным голом в первом матче за Ригу

Сегодня латвийская "Рига" провела товарищеский поединок против представителя российского футбола ФК "Родина".

Новоиспеченный форвард "Риги" Александр Филиппов вышел на поле в этом поединке и отметился забитым мячем. Украинский нападающий поразил ворота соперника на 22-й минуте встречи.

Таким образом, 29-летний Филиппов забил первый свой гол за новый клуб уже в дебютной игре.

В итоге латвийский коллектив одержал разгромную победу со счетом 5:0.

Напомним, права на Александра принадлежат бельгийскому "Сент-Труйдену", а за "Ригу" украинец выступает на праваха аренды.