Герой футбольного дня. Юрий Вернидуб

О нем можно писать хоть каждый день – герой футбольного сезона. Стартовав еще в первом раунде квалификации Лиги чемпионов, "Шериф" прошел сквозь горнило отбора, наделал шума в группе, вышел в весну и одержал уже там первую победу. Историческое достижение и для "Шерифа" в частности, и для молдавского футбола в целом.

В настоящее время Молдова входит в топ-20 сезонного еврокубового рейтинга Ассоциаций (для сравнения, Украина – 25-я), набрав рекордный в своей истории коэффициент (5,250). А "Шериф" – один из лучших клубов сезона по соотношению "матчи – набранные очки". Вчера (17.02.2022) "Шериф" впервые в своей истории противостоял сопернику из Португалии, одержав классическую победу в стиле игры вторым номером.

Надо было придержать коней и не бежать вперед с открытым забралом. При почти 33-х процентах владения мячом команда Вернидуба нанесла по воротам девять ударов. У соперника только на два больше, но мячом "Брага" владела вдвое больше (67,2 процента игрового времени). У "Браги" было больше ударов в плоскость, но как соперничать с соперником, забивающим два мяча из двух попаданий в створ? Верно, никак.

скриншот - uefa.com

Если оценивать только статистику, то трудно осознать успех "Шерифа" на фоне крайне низкой точности работы с мячом. Подопечные Вернидуба пасовали с точностью 64 процента, напротив строки "явные голевые моменты" светится красноречивый "ноль", а общее количество атак (37) не дотягивает до аналогичных показателей соперника (43). Более того, "Шериф" не сторонился прямолинейности и примитивности в своей игре, частенько защищаясь благодаря банальным выносам мяча куда попало (22). Однако этот, на первый взгляд, недостаток подопечные Вернидуба сумели превратить в превосходство. Играли банально, но не давали сопернику шансов поймать себя на ошибке. Чего не скажешь о сопернике, который пропустил дважды из-за собственных опрометчивых действий у своих ворот. Футбол разнообразен. Кто-то побеждает с позиции силы, кому-то везет, кто-то терпит, а кто-то просто наказывает за ошибки, не допуская их на своей половине поля. У "Шерифа" Юрия Вернидуба именно такой путь – и это заслуживает уважения.

И все это – на фоне существенных кадровых потерь "Шерифа", который после удачного летне-осеннего еврокубкового периода расстался с основным левым защитником Кристиано, основным правым защитником Костанцы, с центрбеком Арболедой, основным опорником Коловасом, а также нападающим ротации Кастанедой. Остальные бы просто развели руками, а Юрий Вернидуб продолжает забирать призы зрительских симпатий.

скриншот - uefa.com

Хотелось бы, чтобы он когда-нибудь вернулся работать в Украину. Но с таким резюме можно рассчитывать на более высокие профессиональные высоты.