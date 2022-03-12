Экс-игрок сборной Украины стал участником ДТП в Турции

Турецкие СМИ сообщают, что бывший хавбек национальной сборной Украины, киевского "Динамо", "Андерлехта", а также других европейских клубов Александр Яковенко попал в ДТП в Турции.

Экс-полузащитник покинул Украину в начале войны, которую развязала россия.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе населенного пункта Саруханлы, что в провинции Маниса. Джип Яковенко столкнулся с автомобилем, в котором находились четверо людей.

Машина турецких граждан в результате удара слетела с дороги и перевернулась.

По предварительной версии, водитель с турецким гражданством не справился с управлением транспортного средства.

Яковенко, его отец, мать и супруга всерьез не пострадали. В свою очередь четверо людей из другого автомобиля были доставлены в больницу, а водитель находится в критическом состоянии.