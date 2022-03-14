СМИ: Ракицкий может продолжить карьеру в турецком чемпионате

После вторжения войск рф в Украину, Ярослав Ракицкий принял решение покинуть "Зенит". Также центрбек несколько раз выразил поддержку Украине.

На данный момент Ярослав занят поиском нового клуба. По информации журналиста Ягиза Сабунджуоглу, он может оказаться в турецком чемпионате.

На данный момент переговоры с Ракицким ведет клуб "Истанбул Башакшехир". Сообщается, что украинец находится в Турции.

"Истанбул ББ" сейчас идет четвертым в турецкой Суперлиге.