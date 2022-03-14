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СМИ: Ракицкий может продолжить карьеру в турецком чемпионате

Наши за границей
(2 голосов)

Не так давно он покинул рф

СМИ: Ракицкий может продолжить карьеру в турецком чемпионате

instagram.com/rakitskyy_official

UA-Футбол
Новина українською

После вторжения войск рф в Украину, Ярослав Ракицкий принял решение покинуть "Зенит". Также центрбек несколько раз выразил поддержку Украине.

На данный момент Ярослав занят поиском нового клуба. По информации журналиста Ягиза Сабунджуоглу, он может оказаться в турецком чемпионате.

На данный момент переговоры с Ракицким ведет клуб "Истанбул Башакшехир". Сообщается, что украинец находится в Турции.

"Истанбул ББ" сейчас идет четвертым в турецкой Суперлиге.

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В статье: Ярослав Ракицкий Истанбул ББ (Стамбул)
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Источник:
Hürriyet

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Комментарии (1)
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efim423 (odessa)
14.03.2022 в 20:30
а что он в Украину не приехал ? ))
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