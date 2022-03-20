Малиновский пропустит следующий матч Аталанты

Украинский полузащитник Руслан Малиновский пропустит матч 30-го тура Серии А против Болоньи. Причиной отсутствия игрока является гастроэнтерит. Об этом сообщает итальянский источник Pazzi Da Fanta.

Из-за этой проблемы он также не доиграл и предыдущий поединок команды против “Байера”. Напомним, что в четверговом ответном матче 1/8 Лиги Европы украинец вышел в старте и был заменен на 65 минуте.

Если удастся победить, бергамаски могут переместиться на четвертое место. Для этого нужно, чтобы во встрече между “Ромой” и “Лацио” была зафиксирована ничья.

Добавим, что “Аталанта” не забивает в Серии А уже два матча подряд. Поединок против Болоньи начнется в 21:45.