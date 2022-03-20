Малиновский пропустит следующий матч Аталанты
Проблема идет еще из прошлого поединка
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский полузащитник Руслан Малиновский пропустит матч 30-го тура Серии А против Болоньи. Причиной отсутствия игрока является гастроэнтерит. Об этом сообщает итальянский источник Pazzi Da Fanta.
Из-за этой проблемы он также не доиграл и предыдущий поединок команды против “Байера”. Напомним, что в четверговом ответном матче 1/8 Лиги Европы украинец вышел в старте и был заменен на 65 минуте.
Если удастся победить, бергамаски могут переместиться на четвертое место. Для этого нужно, чтобы во встрече между “Ромой” и “Лацио” была зафиксирована ничья.
Добавим, что “Аталанта” не забивает в Серии А уже два матча подряд. Поединок против Болоньи начнется в 21:45.
Популярное сейчас
- Украинская разведка: российские элиты планируют ликвидировать путина
- росСМИ: Киев и Москва имеют сближение позиций в критических вопросах
- Динамо снова тренируется, Милан уходит в отрыв, Атлетико обходит Барсу. Главные новости за 19 марта
- ЛЕ. Ярмоленко забивает во втором матче подряд и выводит Вест Хэм в четвертьфинал
- Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала
- Вокалистка знаменитого британского коллектива призвала жертвовать деньги на помощь Украине