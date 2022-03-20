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Малиновский пропустит следующий матч Аталанты

Наши за границей
Обновлено
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Проблема идет еще из прошлого поединка

Малиновский пропустит следующий матч Аталанты

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник Руслан Малиновский пропустит матч 30-го тура Серии А против Болоньи. Причиной отсутствия игрока является гастроэнтерит. Об этом сообщает итальянский источник Pazzi Da Fanta.

Из-за этой проблемы он также не доиграл и предыдущий поединок команды против “Байера”. Напомним, что в четверговом ответном матче 1/8 Лиги Европы украинец вышел в старте и был заменен на 65 минуте.

Если удастся победить, бергамаски могут переместиться на четвертое место. Для этого нужно, чтобы во встрече между “Ромой” и “Лацио” была зафиксирована ничья.

Добавим, что “Аталанта” не забивает в Серии А уже два матча подряд. Поединок против Болоньи начнется в 21:45.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
Pazzi Da Fanta

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
20.03.2022 в 15:25
Руслан выздоравливай, без тебя скучно.
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