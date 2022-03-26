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Кочергин – игрок польского Ракува

Наши за границей
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Присоединился на правах свободного агента

Кочергин – игрок польского Ракува

Фото: RKS Raków Częstochowa

UA-Футбол
Новина українською

Владислав Кочергин присоединился к "Ракуву Ченстохова", идущему на втором месте в таблице польской Экстакласы. Клуб объявил, что игрок подписал контакт в январе.

Кочергин должен был присоединиться к клубу 1 июля в качестве свободного агента, однако команда смогла привезти игрока раньше благодаря решению ФИФА. Как сообщает официальный сайт клуба, договор 25-летнего полузащитника подписан на три года, до лета 2025, с опцией продления на еще один год.

В этом сезоне Владислав Кочергин отыграл 10 матчей за луганскую "Зарю" в рамках УПЛ, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста. Зимой сообщалось об интересе к игроку со стороны немецкой "Арминии".

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В статье: Заря (Луганск) Владислав Кочергин Ракув (Ченстохова)
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