Кочергин – игрок польского Ракува
Присоединился на правах свободного агента
Фото: RKS Raków Częstochowa
Владислав Кочергин присоединился к "Ракуву Ченстохова", идущему на втором месте в таблице польской Экстакласы. Клуб объявил, что игрок подписал контакт в январе.
Кочергин должен был присоединиться к клубу 1 июля в качестве свободного агента, однако команда смогла привезти игрока раньше благодаря решению ФИФА. Как сообщает официальный сайт клуба, договор 25-летнего полузащитника подписан на три года, до лета 2025, с опцией продления на еще один год.
В этом сезоне Владислав Кочергин отыграл 10 матчей за луганскую "Зарю" в рамках УПЛ, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста. Зимой сообщалось об интересе к игроку со стороны немецкой "Арминии".
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