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Ярмоленко начнет матч против Брентфорда со скамьи для запасных

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Классика для украинца

Ярмоленко начнет матч против Брентфорда со скамьи для запасных

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 32-го тура АПЛ "Брентфорд" примет "Вест Хэм". Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес решил не изменять своим традициям и оставил Андрея Ярмоленко на скамье для запасных.

Украинец во всех матчах АПЛ в этом сезоне не появлялся в старте. Правда, в четырех из последних пяти поединков во всех турнирах он вышел на замену и отличился двумя голами.

Отметим, что “Брентфорд” располагается на 15-й позиции АПЛ, в то время как “Вест Хэм” идет шестым и еще имеет шансы попасть в топ-4.

Матч начнется в 16:00.

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В статье: Андрей Ярмоленко Брентфорд Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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