Ярмоленко начнет матч против Брентфорда со скамьи для запасных
Классика для украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 32-го тура АПЛ "Брентфорд" примет "Вест Хэм". Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес решил не изменять своим традициям и оставил Андрея Ярмоленко на скамье для запасных.
Three changes from Thursday.— West Ham United (@WestHam) April 10, 2022
Here's how we line up today...@betway | #BREWHU pic.twitter.com/824uPWa5V2
Украинец во всех матчах АПЛ в этом сезоне не появлялся в старте. Правда, в четырех из последних пяти поединков во всех турнирах он вышел на замену и отличился двумя голами.
Отметим, что “Брентфорд” располагается на 15-й позиции АПЛ, в то время как “Вест Хэм” идет шестым и еще имеет шансы попасть в топ-4.
Матч начнется в 16:00.
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