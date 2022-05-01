Ракицкий получит золотую медаль за победу в текущем сезоне РПЛ
Возьмет или не примет?
Фото: ФК Зенит
"Зенит" из Санкт-Петербурга сообщил, что все игроки, которые провели на поле хотя бы минуту в этом розыгрыше чемпионата, получат золотые медали РПЛ. Об этом в комментарии "Чемпионат.ком" рассказала пресс-служба клуба.
В том числе новым достижением сможет похвастаться и украинский центральный защитник Ярослав Ракицкий, который первую часть сезона провел в составе "бомжей". На его счету один гол и четыре ассиста в 15 матчах (1226 минут) за "Зенит" в Премьер-лиге.
Это второе чемпионство для Ярослава в составе российского клуба. Вместе с “Зенитом” они также завершали чемпионат первыми и в предыдущем сезоне.
Напомним, что Ракицкий после начала полномасштабного вторжения рф на територию Украины покинул россию, расторгнув контракт с "Зенитом". Сейчас он тренируется с "Шахтером" и участвует в благотворительных матчах.
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