  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ракицкий получит золотую медаль за победу в текущем сезоне РПЛ
В тренде

Ракицкий получит золотую медаль за победу в текущем сезоне РПЛ

Наши за границей
(5 голосов)

Возьмет или не примет?

Ракицкий получит золотую медаль за победу в текущем сезоне РПЛ

Фото: ФК Зенит

Новина українською

"Зенит" из Санкт-Петербурга сообщил, что все игроки, которые провели на поле хотя бы минуту в этом розыгрыше чемпионата, получат золотые медали РПЛ. Об этом в комментарии "Чемпионат.ком" рассказала пресс-служба клуба.

В том числе новым достижением сможет похвастаться и украинский центральный защитник Ярослав Ракицкий, который первую часть сезона провел в составе "бомжей". На его счету один гол и четыре ассиста в 15 матчах (1226 минут) за "Зенит" в Премьер-лиге.

Это второе чемпионство для Ярослава в составе российского клуба. Вместе с “Зенитом” они также завершали чемпионат первыми и в предыдущем сезоне.

Напомним, что Ракицкий после начала полномасштабного вторжения рф на територию Украины покинул россию, расторгнув контракт с "Зенитом". Сейчас он тренируется с "Шахтером" и участвует в благотворительных матчах.

Читайте такжеХаратин: Ракицкий – молодец. Так нужно показывать свою позицию
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ярослав Ракицкий Зенит (Санкт-Петербург)
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Caballero (DC)
01.05.2022 в 14:21
Не візьме, але все, що робитиме Ракицький вже занадто пізно.
Ответить
+1
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
01.05.2022 в 14:48
Нехай бере та виставляє на аукціон на користь ЗСУ, але дійсно це вже занадто пізно.
Ответить
+1
0
Ciamajda (Львов)
01.05.2022 в 12:59
Візьме! Повія - це професійне!
Ответить
+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
01.05.2022 в 12:46
"Вітаємо", іуда...
Ответить
+2
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде