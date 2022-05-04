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Пушка Гасперини украинского производства. Сегодня День рождения у Руслана Малиновского

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Украину исполняется 29 лет

Пушка Гасперини украинского производства. Сегодня День рождения у Руслана Малиновского

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Руслан Владимирович Малиновский родился 4 мая 1993 года в Житомире. Полузащитник выступает за итальянскую "Аталанту" и национальную сборную Украины.

Малиновский - воспитанник житомирского "Полесья" и донецкого "Шахтёра", за которые играл в соревнованиях ДЮФЛ. Взрослый контракт с донецким клубом Руслан подписал в 2011-м году. Но, само собой, в первой команде на юного футболиста никто не рассчитывал, поэтому он играл за "Шахтер-3". Затем Малиновский на правах аренды выступал за "Севастополь" и луганскую "Зарю".

В 2017 году Руслан решил попробовать свои силы в европейской клуб и ушел в аренду в бельгийский "Генк". Трансфер украинца оказался удачные, что уже через год "Генк" выкупил права на украинского игрока.

Летом 2019 года "Генк" продал Малиновского в и итальянскую "Аталанту", где украинец уже успел адаптироваться и зарекомендовать себя.

В активе Руслана также имеются выступления за сборную Украины U-19 и U-21. За главную команду страны дебютировал в матче 2015-го в матче против Латвии (1:1). Всего на счету полузащитника 45 матчей в составе сине-желтых, где он забил 6 мячей.

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В статье: Украина Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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