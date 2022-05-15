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Очередная аренда? Лунин снова задумался о будущем

Наши за границей
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Андрей не может выбраться из-за широкой спины Куртуа

Очередная аренда? Лунин снова задумался о будущем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин ближе к концу сезона снова задумался о своем будущем.

Как сообщает Marca, голкипер рассматривает вариант с очередной арендой этим летом.

В клубе довольны работой украинца, однако из-за хорошей игры Тибо Куртуа Лунин на постоянной основ прописался на лавке запасных.

Андрей за сезоне провел всего два матча (третий, вероятно, сыграет сегодня), и данное положение вещей заставляет кипера задумываться об игровой практике.

В "Реале" также не будут против, чтобы Андрей ушел в аренду, однако чтобы при этом он имел постоянную игровую практику, а не сидел в запасе как в свое время в "Вальядолиде".

Лунин перешел в "Реал" в 2018 году из "Зари". С тех пор мадридцы отдавали украинца в аренду в "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".

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Напомним, что "Реал" уже оформил чемпионство и поэтому сегодня вечером Лунин с большой долей вероятности выйдет в старте на матч против "Кадиса".

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
15.05.2022 в 15:26
Йди вже грай, хоч десь. Павутинням обростеш.
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