Очередная аренда? Лунин снова задумался о будущем

Украинский вратарь " Реала " Андрей Лунин ближе к концу сезона снова задумался о своем будущем.

Как сообщает Marca, голкипер рассматривает вариант с очередной арендой этим летом.

В клубе довольны работой украинца, однако из-за хорошей игры Тибо Куртуа Лунин на постоянной основ прописался на лавке запасных.

Андрей за сезоне провел всего два матча (третий, вероятно, сыграет сегодня), и данное положение вещей заставляет кипера задумываться об игровой практике.

В "Реале" также не будут против, чтобы Андрей ушел в аренду, однако чтобы при этом он имел постоянную игровую практику, а не сидел в запасе как в свое время в "Вальядолиде".

Лунин перешел в "Реал" в 2018 году из "Зари". С тех пор мадридцы отдавали украинца в аренду в "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".

Напомним, что "Реал" уже оформил чемпионство и поэтому сегодня вечером Лунин с большой долей вероятности выйдет в старте на матч против "Кадиса".