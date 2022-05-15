Очередная аренда? Лунин снова задумался о будущем
Андрей не может выбраться из-за широкой спины Куртуа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вратарь "
Как сообщает Marca, голкипер рассматривает вариант с очередной арендой этим летом.
В клубе довольны работой украинца, однако из-за хорошей игры Тибо Куртуа Лунин на постоянной основ прописался на лавке запасных.
Андрей за сезоне провел всего два матча (третий, вероятно, сыграет сегодня), и данное положение вещей заставляет кипера задумываться об игровой практике.
В "Реале" также не будут против, чтобы Андрей ушел в аренду, однако чтобы при этом он имел постоянную игровую практику, а не сидел в запасе как в свое время в "Вальядолиде".
Лунин перешел в "Реал" в 2018 году из "Зари". С тех пор мадридцы отдавали украинца в аренду в "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".
Напомним, что "Реал" уже оформил чемпионство и поэтому сегодня вечером Лунин с большой долей вероятности выйдет в старте на матч против "Кадиса".
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