Коваленко не попал в стартовый состав на финальный матч Специи в сезоне
В соперниках – бронзовый призер чемпионата
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 38 тура итальянской Серии А "Специя" принимает "Наполи" на стадионе "Альберто Пикко". Главный тренер хозяев Тьягу Мотта не нашел места в стартовом составе украинцу Виктору Коваленко.
Это четвертая игра подряд полузащитника, которую он начинает со скамьи для запасных. В последний раз он выходил в основе 23 апреля против "Торино" и провел 90 минут.
Отметим, что матч с "Наполи" может стать последним для Коваленко в его карьере в "Специи". После завершения этого сезона он должен вернуться с аренды обратно в “Аталанту”.
Встреча между “Специей” и неаполитанцами турнирного значения не имеет, ведь обе команды уже ни за что не борются. Матч начнется в 13.30.
Популярное сейчас
- "Закрыли" еще одну тысячу. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной
- Гвардиола или Клопп? Сегодня решится судьба титула чемпиона АПЛ
- ВСУ ликвидировали племянника замминистра обороны россии
- Дал волю эмоциям. Фаворов в раздевалке спел украинский легендарный хит
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО