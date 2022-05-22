Коваленко не попал в стартовый состав на финальный матч Специи в сезоне

В рамках 38 тура итальянской Серии А "Специя" принимает "Наполи" на стадионе "Альберто Пикко". Главный тренер хозяев Тьягу Мотта не нашел места в стартовом составе украинцу Виктору Коваленко.

Это четвертая игра подряд полузащитника, которую он начинает со скамьи для запасных. В последний раз он выходил в основе 23 апреля против "Торино" и провел 90 минут.

Отметим, что матч с "Наполи" может стать последним для Коваленко в его карьере в "Специи". После завершения этого сезона он должен вернуться с аренды обратно в “Аталанту”.

Встреча между “Специей” и неаполитанцами турнирного значения не имеет, ведь обе команды уже ни за что не борются. Матч начнется в 13.30.