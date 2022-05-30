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Зинченко заинтересовал сразу два клуба АПЛ

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Один из клубов очень хорошо знаком украинцам

Зинченко заинтересовал сразу два клуба АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в сферу интересов еще двух представителей Английской Премьер-лиги.

Глаз на 25-летнего игрока сборной Украины положили "Эвертон" и "Ньюкасл", сообщает The Athletic. Ранее была информация о том, что вариант с подписанием Зинченко, который может сыграть на позиции левого защитника или центрального полузащитника, рассматривает лондонский "Арсенал",

В сезоне 2021/22 Александр отыграл в 28 матчах "горожан" во всех турнирах и отличился пятью результативными передачами. Контракт футболиста с "Ман Сити" рассчитан до 2024 года.

Напомним, за английский "Эвертон" выступает также футболист сборной Украины Виталий Миколенко.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
The Athletic

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