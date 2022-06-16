Зозуля отправил украинской армии очередную партию помощи
Украинец помогает нашим воинам бороться с российской армией
Фото: xsport.ua
Украинский нападающий "Фуэнлабрады" Роман Зозуля продолжает активно помогать ВСУ. На этот раз футболист передал нашим воинам партию дронов.
"Есть народная примета: если у тебя в небе есть дополнительная пара глаз, то на земле рашистские ублюдки начинают хорошо гореть. А еще есть украинская народная мудрость: неф*г шастать по чужим домам на чужой земле – целее будешь.
Мы с Народной Армией очень верим в приметы, а еще больше – в наших защитников. Поэтому отправляем им лучших "соколят" в поддержку. Наши дроны уже на передовой и уже транслируют красивую картинку", - написал Зозуля на своей странице в Facebook.
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