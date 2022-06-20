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Украинский полузащитник сменил один польский клуб на другой

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Соглашение вступит в силу с 1 июля

Украинский полузащитник сменил один польский клуб на другой

Фото: lkslodz.pl

Новина українською

Украинский полузащитник Владислав Охрончук решил сменить команду в Первой лиге соседней страны.

24-летний украинец стал игроком польского клуба ЛКС из города Лодзь. Контракт футболиста вступит в силу с 1 июля и будет действовать до лета 2024 года. Также предусмотрена опция продления еще на один сезон.

Последние шесть месяцев он играл за другой клуб Первой лиги Польши "ГКС-Ястшембе". На счету хавбека 1 гол и 1 ассист в 14 матчах. На профессиональном уровне он успел поиграть за "Колос", "Подолье" и МФК "Николаев". Перед переездом в Польщу защищал цвета казахстанского "Жетиса".

Отметим, что Лодзь за 113 лет своего существования 71 год провел в Экстраклассе. Последний раз было в сезоне 2019/2020. Два раза становился чемпионом (1958 и 1998). В прошлом сезоне Первой лиги коллектив занял 10 место.

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В статье: ЛКС (Лодзь) Владислав Охрончук
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Источник:
lkslodz.pl

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