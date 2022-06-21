Примеры для Драмбаева. Как арендованные горняки выступали в Бельгии

На днях "Зюлте-Варегем" объявил об аренде Александра Драмбаева — защитник проведет сезон 2022/23 на полях Про-лиги. Надо заметить, что это не первый "горняк", оказавшийся в бельгийском чемпионате - донецкий "Шахтер" давно освоил соответствующий маршрут и поставляет туда исполнителей. Что из этого вышло? Смогли ли украинцы воспользоваться арендной практикой и как это повлияло на их карьеру?

Александр Воловик

"Ауд-Геверле Левен", сезон 2015/16

Статистика за период аренды: 14 матчей

Александр Воловик присоединился к "оранжево-черным" в 2013 году. Нельзя сказать, что центрбек не был достойным приглашения - на тот момент он провел более 150 поединков в составе донецкого "Металлурга" и был финалистом кубка Украины.

Однако уроженцу хмельницкого футбола глобально не повезло. Выделим три причины: неуверенность (игрок до последнего не мог поверить, что его хочет видеть Мирча Луческу), страшную конкуренцию (как ни крути, Ракицкий, Чигринский, Кривцов и Кучер выглядели более квалифицированными опциями) и травму голеностопа, в результате которой Воловик потерял очень важное время.

Так что, когда в 2015-м возник вариант с "Левеном", в "Шахтере" никто не расстроился. На новом месте 29-летний Александр продолжил бороться с повреждениями, но получил практику. В этом не было ничего удивительного – клуб дебютировал в Про-лиге, пытался удержаться в элите и бросал в бой все ресурсы. К сожалению, ничего хорошего не получилось – аутсайдер прогнозируемо скатился вниз и к финишу дистанции пришел последним (29 очков).

Будучи частью тонущего корабля, Воловик не очень впечатлил и после возвращения в Украину оказался ненужным. Потом были непродолжительные приключения в Казахстане, а с 2018-го он капитан в хмельницком "Подолье".

Руслан Малиновский

"Генк", сезоны 2015/16-2016/17

Статистика за период аренды: 41 матч, 7 голов, 12 результативных передач

Если бы бельгийцам не было свойственно терпение, то Руслан Малиновский, возможно, и не дорос бы до уровня, на котором находится сегодня. Вспомните, как полузащитник непросто начал в "Генке" (900 минут) и в мае 2016-го разорвал крестообразные связки, после такого не грех прекратить сотрудничество.

Тем не менее, руководство "смурфов" оценило потенциал универсала, продлило аренду и в кампании 2016/17 убедилось в своей правоте: Малиновский отметился 7 точными выстрелами и 9 ассистами. Учитывая, что Руслан все равно не котировался в "Шахтере", стороны быстро пришли к общему знаменателю - как результат, "Генк" сделал логичный шаг и оформил полноценный трансфер. 2 миллиона евро, выплаченные за 23-летнего прогрессирующего исполнителя – прекрасная инвестиция.

Развитие дальнейшей карьеры хорошо известно: Малиновский превратился в лидера команды, завоевал чемпионство, а в 2019-м отправился в "Аталанту".

Сергей Болбат

"Локерен", сезоны 2015/16-2016/17

Статистика за период аренды: 47 матчей, 6 голов, 4 результативных передачи

Сергею Болбату не привыкать к постоянным переездам — в его послужном списке были донецкий "Металлург", "Металлист", "Локерен", "Мариуполь" и "Десна". Среди всех аренд поездка в Бельгию занимает особое место – защитник познакомился с Европой, привык к условиям и выдал удивительно хороший перформанс.

Отметим, что "Локерен" сам вышел на игрока и знал, что хочет получить. Ввиду того, что дончане окончательно не определились с будущим Сергея, произошло то, что произошло.

"Когда я играл за "Металлист" против "Локерена", у меня состоялся разговор с руководством бельгийцев. Пообщались с президентом, посидели, кофе выпили. Он еще тогда интересовался, не хочу ли играть за "Локерен". Когда встал вопрос по поводу того, где провести следующий сезон, то решил, что лучше уйти в аренду, получать практику. "Локерен" направил приглашение еще до сборов с "Шахтером", больше конкретных вариантов не было, только этот. Это лучше, когда клуб заинтересован в тебе. Думаю, этот вариант был выигрышным", – рассказал Болбат.

"Трехцветные" считались середняком, звезд с неба не хватали, так что фулбек выделялся на фоне остальных партнеров. Среди его заслуг — результативные действия против "Андерлехта", "Брюгге", "Генка" и "Мехелена", а также уважение со стороны фанатской торсиды.

Самое интересное, почему Болбат не остался — кажется, в 2017-м ему не хватило внутреннего стержня, чтобы самостоятельно определить свое будущее и добиться перехода. Защитник то хотел задержаться, то говорил о "нюансах" и, вероятно, сейчас мысленно возвращается в прошлое. Статус затычки, которой можно залатать дыру в нужный момент – разве это максимум?

Андрей Тотовицкий

"Кортрейк", сезон 2016/17

Статистика за период аренды: 23 матча, 6 голов, 2 результативные передачи

Андрей Тотовицкий не зря побывал в Бельгии, однако, похоже, и не собирался оставаться. Атакующий полузащитник здорово дебютировал (отдал ассист в победном поединке с "Вестерло"), помог разгромить "Генк" (4:1) и спас команду в бешеной перестрелке со "Стандардом" (3:3). Сюда же запишем подвиг в кубке страны - гол против "Мускрона" вывел "Кортрейк" в четвертьфинал турнира.

Как отметил сам Андрей, его устроило все по поводу спортивной составляющей, но полностью раскрыться помешали "нефутбольные причины" — очевидно, речь идет о недоразумении с тренерским штабом, которое переросло в конфликт. Мол, украинец поехал домой за семьей, вовремя не вернулся в клуб и поэтому попал в немилость (да еще и восстановился конкурент по позиции).

Тотовицкий не слишком волновался по этому поводу — так свидетельствует его риторика: "Хочу вернуться в "Шахтер". Но если скажут снова ехать в Бельгию, то поеду дальше. У меня есть контракт. Если "Шахтер" не хочет меня вернуть, то какой смысл здесь мне оставаться?"

Такое впечатление, что плеймейкер изначально воспринял "Кортрейк" несерьезно, в качестве перевалочного пункта и не больше. Примечательно, что в 2020-м бельгийцы снова обратились к футболисту, однако тот, будучи давно лишним в "Шахтере", ответил отказом по семейным обстоятельствам и вскоре подписал контракт с черниговской "Десной". И это после того, как Тотовицкий тремя-четырьмя годами раньше постоянно критиковал "Кортрейк".

Возможно, в свое время парень не совсем правильно оценил риски и вместо потенциально хорошей карьеры в Европе избрал путь, на котором находится до сих пор. Вряд ли "Колос" можно назвать пределом мечтаний.

Филипп Будковский

"Кортрейк", сезон 2017/18

Статистика за период аренды: 13 матчей, 1 гол

На первый взгляд сложилась прозаическая история. Филипп пришел летом под одного тренера – Янниса Анастасиса и уже в ноябре был вынужден ладить с его преемником – Гленом Де Буком. Как считает украинец, вины в его провале нет – все изменилось после того, как Де Бук отказался от формации 4-4-2 и перешел на рисунок с одним центрфорвардом.

С наступлением января 2018 Будковский сказал следующее: "Сотрудничество с "Кортрейком" я приостановил, ведь не нашел взаимопонимание с тренером. У меня было много вопросов, а тренер мне в глаза ничего не говорил, только в интервью сказал, что для меня в "Кортрейке" все окончено и я должен искать себе команду. Тем более, три месяца вообще не играл. Он сказал, что это его выбор, а мне нужно ждать шанса. Шанса я не дождался, поэтому нужно искать новую команду".

До появления Де Бука Филипп регулярно получал шансы, однако смог выжать только один мяч против "Васланда". Согласитесь, это слишком скромные показатели, чтобы новый наставник, принявший проблемный коллектив, сразу доверился. К тому же феерил другой исполнитель — в течение аналогичного отрезка, пока в "Кортрейке" находился Будковский, Тедди Шавалье занес в актив 10 голов. Выбор очевиден, разве нет?

Вообще есть основания полагать, что Будковский банально не создан для европейского футбола, к которому нужно адаптироваться и всегда стараться держать хоть какой уровень. Это еще раз подчеркнула аренда в "Сошо", где игрок тоже не поразил цифрами и не нашел общий язык с тренером. Совпадение? Скорее закономерность.

Эдуард Соболь

"Брюгге", сезоны 2019/20-2020/21

Статистика за период аренды: 74 матча, 2 гола, 10 результативных передач

Эдуард Соболь рисковал повторить путь упомянутого выше Болбата, но в отличие от Сергея продемонстрировал решительность и готовность закрепиться в долгосрочной перспективе. Правда, он мог и похвастаться большим международным бекграундом, ведь до "Брюгге" имел довольно неплохой опыт в пражской "Славии" и "Яблонце". Отчасти именно это помогло парню беспроблемно вписаться в основную обойму "черно-синих": 37 матчей и 4 ассиста в течение первого сезона — действительно сильно.

Перед началом кампании 2020/21 "Брюгге" предусмотрительно включил в арендный договор возможность выкупа и уже в марте его активировал. В клубе умеют считать деньги и 3,5 миллиона евро, выплаченные за 25-летнего защитника – серьезный взнос. Пока Соболь себя полностью оправдывает: взял 3 чемпионства, Суперкубок Бельгии, является не последним человеком в сборной Украины. Молодец.

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Каких-то десять лет назад бельгийский рынок был чужим и безразличным для украинского футболиста. События, связанные с войной и логической утратой привлекательности УПЛ, вынудили расширить горизонты. "Шахтер" зашел в Про-лигу, не продемонстрировал какую-либо системность в подборе клубов для своих подопечных, но получил спрос. Только благодаря желанию конкретных персонажей — Малиновский сделал рекламу и показал, что "горняки" могут заработать деньги, а не только нашпиговывать "Мариуполь" своими воспитанниками.

Перед Драмбаевым стоит ответственное задание — он может пойти по пути условного Соболя, или же раствориться, как это сделал Будковский. Когда-то Бельгией пренебрегали, сейчас это конкурентный чемпионат, где нужно много работать. Все зависит от Александра.