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Примеры для Драмбаева. Как арендованные горняки выступали в Бельгии

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Рассказываем о наших соотечественниках и что из этого вышло

Примеры для Драмбаева. Как арендованные горняки выступали в Бельгии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Павло Кушнєрук Автор UA-Футбол
Новина українською

На днях "Зюлте-Варегем" объявил об аренде Александра Драмбаева — защитник проведет сезон 2022/23 на полях Про-лиги. Надо заметить, что это не первый "горняк", оказавшийся в бельгийском чемпионате - донецкий "Шахтер" давно освоил соответствующий маршрут и поставляет туда исполнителей. Что из этого вышло? Смогли ли украинцы воспользоваться арендной практикой и как это повлияло на их карьеру?

Александр Воловик

"Ауд-Геверле Левен", сезон 2015/16

Статистика за период аренды: 14 матчей

Александр Воловик присоединился к "оранжево-черным" в 2013 году. Нельзя сказать, что центрбек не был достойным приглашения - на тот момент он провел более 150 поединков в составе донецкого "Металлурга" и был финалистом кубка Украины.

Однако уроженцу хмельницкого футбола глобально не повезло. Выделим три причины: неуверенность (игрок до последнего не мог поверить, что его хочет видеть Мирча Луческу), страшную конкуренцию (как ни крути, Ракицкий, Чигринский, Кривцов и Кучер выглядели более квалифицированными опциями) и травму голеностопа, в результате которой Воловик потерял очень важное время.

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Так что, когда в 2015-м возник вариант с "Левеном", в "Шахтере" никто не расстроился. На новом месте 29-летний Александр продолжил бороться с повреждениями, но получил практику. В этом не было ничего удивительного – клуб дебютировал в Про-лиге, пытался удержаться в элите и бросал в бой все ресурсы. К сожалению, ничего хорошего не получилось – аутсайдер прогнозируемо скатился вниз и к финишу дистанции пришел последним (29 очков).

Будучи частью тонущего корабля, Воловик не очень впечатлил и после возвращения в Украину оказался ненужным. Потом были непродолжительные приключения в Казахстане, а с 2018-го он капитан в хмельницком "Подолье".

Руслан Малиновский

"Генк", сезоны 2015/16-2016/17

Статистика за период аренды: 41 матч, 7 голов, 12 результативных передач

Если бы бельгийцам не было свойственно терпение, то Руслан Малиновский, возможно, и не дорос бы до уровня, на котором находится сегодня. Вспомните, как полузащитник непросто начал в "Генке" (900 минут) и в мае 2016-го разорвал крестообразные связки, после такого не грех прекратить сотрудничество.

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Тем не менее, руководство "смурфов" оценило потенциал универсала, продлило аренду и в кампании 2016/17 убедилось в своей правоте: Малиновский отметился 7 точными выстрелами и 9 ассистами. Учитывая, что Руслан все равно не котировался в "Шахтере", стороны быстро пришли к общему знаменателю - как результат, "Генк" сделал логичный шаг и оформил полноценный трансфер. 2 миллиона евро, выплаченные за 23-летнего прогрессирующего исполнителя – прекрасная инвестиция.

Развитие дальнейшей карьеры хорошо известно: Малиновский превратился в лидера команды, завоевал чемпионство, а в 2019-м отправился в "Аталанту".

Сергей Болбат

"Локерен", сезоны 2015/16-2016/17

Статистика за период аренды: 47 матчей, 6 голов, 4 результативных передачи

Сергею Болбату не привыкать к постоянным переездам — в его послужном списке были донецкий "Металлург", "Металлист", "Локерен", "Мариуполь" и "Десна". Среди всех аренд поездка в Бельгию занимает особое место – защитник познакомился с Европой, привык к условиям и выдал удивительно хороший перформанс.

Отметим, что "Локерен" сам вышел на игрока и знал, что хочет получить. Ввиду того, что дончане окончательно не определились с будущим Сергея, произошло то, что произошло.

"Когда я играл за "Металлист" против "Локерена", у меня состоялся разговор с руководством бельгийцев. Пообщались с президентом, посидели, кофе выпили. Он еще тогда интересовался, не хочу ли играть за "Локерен". Когда встал вопрос по поводу того, где провести следующий сезон, то решил, что лучше уйти в аренду, получать практику. "Локерен" направил приглашение еще до сборов с "Шахтером", больше конкретных вариантов не было, только этот. Это лучше, когда клуб заинтересован в тебе. Думаю, этот вариант был выигрышным", – рассказал Болбат.

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"Трехцветные" считались середняком, звезд с неба не хватали, так что фулбек выделялся на фоне остальных партнеров. Среди его заслуг — результативные действия против "Андерлехта", "Брюгге", "Генка" и "Мехелена", а также уважение со стороны фанатской торсиды.

Самое интересное, почему Болбат не остался — кажется, в 2017-м ему не хватило внутреннего стержня, чтобы самостоятельно определить свое будущее и добиться перехода. Защитник то хотел задержаться, то говорил о "нюансах" и, вероятно, сейчас мысленно возвращается в прошлое. Статус затычки, которой можно залатать дыру в нужный момент – разве это максимум?

Андрей Тотовицкий

"Кортрейк", сезон 2016/17

Статистика за период аренды: 23 матча, 6 голов, 2 результативные передачи

Андрей Тотовицкий не зря побывал в Бельгии, однако, похоже, и не собирался оставаться. Атакующий полузащитник здорово дебютировал (отдал ассист в победном поединке с "Вестерло"), помог разгромить "Генк" (4:1) и спас команду в бешеной перестрелке со "Стандардом" (3:3). Сюда же запишем подвиг в кубке страны - гол против "Мускрона" вывел "Кортрейк" в четвертьфинал турнира.

Как отметил сам Андрей, его устроило все по поводу спортивной составляющей, но полностью раскрыться помешали "нефутбольные причины" — очевидно, речь идет о недоразумении с тренерским штабом, которое переросло в конфликт. Мол, украинец поехал домой за семьей, вовремя не вернулся в клуб и поэтому попал в немилость (да еще и восстановился конкурент по позиции).

Тотовицкий не слишком волновался по этому поводу — так свидетельствует его риторика: "Хочу вернуться в "Шахтер". Но если скажут снова ехать в Бельгию, то поеду дальше. У меня есть контракт. Если "Шахтер" не хочет меня вернуть, то какой смысл здесь мне оставаться?"

Такое впечатление, что плеймейкер изначально воспринял "Кортрейк" несерьезно, в качестве перевалочного пункта и не больше. Примечательно, что в 2020-м бельгийцы снова обратились к футболисту, однако тот, будучи давно лишним в "Шахтере", ответил отказом по семейным обстоятельствам и вскоре подписал контракт с черниговской "Десной". И это после того, как Тотовицкий тремя-четырьмя годами раньше постоянно критиковал "Кортрейк".

Возможно, в свое время парень не совсем правильно оценил риски и вместо потенциально хорошей карьеры в Европе избрал путь, на котором находится до сих пор. Вряд ли "Колос" можно назвать пределом мечтаний.

Филипп Будковский

"Кортрейк", сезон 2017/18

Статистика за период аренды: 13 матчей, 1 гол

На первый взгляд сложилась прозаическая история. Филипп пришел летом под одного тренера – Янниса Анастасиса и уже в ноябре был вынужден ладить с его преемником – Гленом Де Буком. Как считает украинец, вины в его провале нет – все изменилось после того, как Де Бук отказался от формации 4-4-2 и перешел на рисунок с одним центрфорвардом.

С наступлением января 2018 Будковский сказал следующее: "Сотрудничество с "Кортрейком" я приостановил, ведь не нашел взаимопонимание с тренером. У меня было много вопросов, а тренер мне в глаза ничего не говорил, только в интервью сказал, что для меня в "Кортрейке" все окончено и я должен искать себе команду. Тем более, три месяца вообще не играл. Он сказал, что это его выбор, а мне нужно ждать шанса. Шанса я не дождался, поэтому нужно искать новую команду".

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До появления Де Бука Филипп регулярно получал шансы, однако смог выжать только один мяч против "Васланда". Согласитесь, это слишком скромные показатели, чтобы новый наставник, принявший проблемный коллектив, сразу доверился. К тому же феерил другой исполнитель — в течение аналогичного отрезка, пока в "Кортрейке" находился Будковский, Тедди Шавалье занес в актив 10 голов. Выбор очевиден, разве нет?

Вообще есть основания полагать, что Будковский банально не создан для европейского футбола, к которому нужно адаптироваться и всегда стараться держать хоть какой уровень. Это еще раз подчеркнула аренда в "Сошо", где игрок тоже не поразил цифрами и не нашел общий язык с тренером. Совпадение? Скорее закономерность.

Эдуард Соболь

"Брюгге", сезоны 2019/20-2020/21

Статистика за период аренды: 74 матча, 2 гола, 10 результативных передач

Эдуард Соболь рисковал повторить путь упомянутого выше Болбата, но в отличие от Сергея продемонстрировал решительность и готовность закрепиться в долгосрочной перспективе. Правда, он мог и похвастаться большим международным бекграундом, ведь до "Брюгге" имел довольно неплохой опыт в пражской "Славии" и "Яблонце". Отчасти именно это помогло парню беспроблемно вписаться в основную обойму "черно-синих": 37 матчей и 4 ассиста в течение первого сезона — действительно сильно.

Перед началом кампании 2020/21 "Брюгге" предусмотрительно включил в арендный договор возможность выкупа и уже в марте его активировал. В клубе умеют считать деньги и 3,5 миллиона евро, выплаченные за 25-летнего защитника – серьезный взнос. Пока Соболь себя полностью оправдывает: взял 3 чемпионства, Суперкубок Бельгии, является не последним человеком в сборной Украины. Молодец.

***

Каких-то десять лет назад бельгийский рынок был чужим и безразличным для украинского футболиста. События, связанные с войной и логической утратой привлекательности УПЛ, вынудили расширить горизонты. "Шахтер" зашел в Про-лигу, не продемонстрировал какую-либо системность в подборе клубов для своих подопечных, но получил спрос. Только благодаря желанию конкретных персонажей — Малиновский сделал рекламу и показал, что "горняки" могут заработать деньги, а не только нашпиговывать "Мариуполь" своими воспитанниками.

Перед Драмбаевым стоит ответственное задание — он может пойти по пути условного Соболя, или же раствориться, как это сделал Будковский. Когда-то Бельгией пренебрегали, сейчас это конкурентный чемпионат, где нужно много работать. Все зависит от Александра.

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В статье: Андрей Тотовицкий Руслан Малиновский Сергей Болбат Александр Драмбаев
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